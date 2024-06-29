Чоловік вигадав, що казати, щоб його не мобілізували: від нього відмовились п’ять військових частин (відео)

Що кмітливий ухилянт говорив у ТЦК, щоб його не мобілізували, та що вигадують українці та українки, щоб уникнути мобілізації – в ексклюзиві TSN.UA.

П'ять військових частин не взяли на службу! У ТЦК чоловіка визнали придатним. Ба більше, він розповів, що добровільно погодився на мобілізацію, але його не беруть на службу.

Що кмітливий ухилянт говорив у ТЦК, щоб його не мобілізували, та що вигадують українці та українки, щоб уникнути мобілізації – в ексклюзиві журналістки Вікторії Панченко для TSN.UA.

Рік уникав мобілізації

У Хмельницькій області військовозобов’язаний понад рік уникав мобілізації. Хоча чоловіка визнали придатним до військової служби. Він отримав повістку та повинен був 1 березня 2023 року прийти до ТЦК, проте тривалий час йому вдавалося ухилятися від служби в армії. Про це зазначено у вироку Ізяславського районного суду Хмельницької області, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Що ухилянт говорив у ТЦК

На суді чоловік провину визнав та пояснив, що "отримав повістку про виклик на 1 березня 2023 року, проте вважаючи, що за ним мали приїхати працівники ТЦК - не з'явився". Чоловік додав, що хотів добровільно мобілізуватись, проте жодна військова частина його не брала на службу. Працівник ТЦК пояснив на суді, що чоловіка возили у п’ять різних військових частин, проте він "постійно скаржився на свій стан здоров'я, вказував, що на його утриманні перебуває матір похилого віку, а також розповідав про залежність від алкогольних напоїв". Таким чином його відмовлялись брати на службу. Хоча дійсно про матір військовозобов’язаний не збрехав. Суд врахував, що у чоловіка є мати 1940 року народження та те, що він дійсно добровільно погодився на мобілізацію, але військові частини не прийняли його на службу. Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до одного року іспитового терміну.

Отримав повістку і став "свідком Єгови"

Переодягаються у жінок, перепливають Тису, шукають фіктивних дружин і цей перелік можна продовжувати довго. Поки одні воюють, інші продумують план втечі. Таких меншість та все ж, вони є.

Не врятувала від мобілізації ухилянта на Волині навіть віра. У Волинській області до майже двох років обмеження волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. На суді він заявив, що був членом релігійної організації "Свідків Єгови" та не може воювати. За даними суду, чоловіка 12 жовтня 2022 року визнали придатним до військової служби. 8 грудня 2023 року він отримав повістку для відправлення у військову частину на 11 грудня. Того дня чоловік прийшов до ТЦК і відмовився від мобілізації. На суді він провину визнав та розкаявся.

Мешканець Волині заявив, що "з дитинства входив до релігійної організації "Свідки Єгови", однак у березні 2022 року виключений з неї і з того часу докладає зусиль, щоб повернутися: бере участь в зібраннях, дотримується правил, які сповідує ця релігійна організація. Примітно, що члени релігійної організації підтвердили, що чоловіка виключили зі спільноти через порушення законів Біблії. Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року та 6 місяців обмеження волі.

“Бабуся” – втікачка

Чого тільки не вигадують ухилянти, аби уникнути мобілізації чи перетнути кордон. Однак є такі “маскування” від втікачів, які вражають навіть прикордонників. Квітчаста хустка, окуляри та картата сумка, ніби звичайна бабуся з українського села вирішила поїхати за кордон на відпочинок. Та прикордонники запідозрили, що з бабусею щось не так. На додачу з’ясувалося, що “бабуся” не мала при собі документів. Маскарад у дусі “бабця стайл” – на відео.

Який план продумав чоловік?

Прикордонники були вражені винахідливістю хлопця, адже той продумав усе до деталей, не лише від образу, а й шлях, як дістатися до кордону максимально непоміченим.

Ба більше, з’ясувалося, цей хлопець намагається пробратися через кордон не вперше, але тепер вийти сухим з води – не вдасться.

Ловлять втікачів регулярно?!

Водночас у прикордонній службі кажуть, таких фантазерів менше, ніж здається, але визнають, що спроби перетнути кордон незаконно пересікають систематично.

Одружився – не пішов служити

Але найкмітливіші – це українські жінки. Панянки, які мають інвалідність або троє дітей підшукують собі військовозобов'язаних чоловіків і пропонують їм вступити у шлюб, щоб останні уникнули мобілізації. Звичайно за кругленьку суму. Та й чоловіки не пасуть задніх, активно розміщують відповідні оголошення у Мережі.

Але не завжди такі історії закінчуються хепі-ендом. На Львівщині правоохоронці викрили жінку, яка організувала незаконний перетин кордону для свого фіктивного чоловіка. За це вона отримала солідну винагороду. Про це повідомила поліція Львівської області.

Тепер жінці загрожує позбавлення волі на термін від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Шукають жінок з трьома дітьми

Також чоловіки, щоб уникнути мобілізації, намагаються одружитися з з багатодітними матерями-одиначками. Як нагороду пропонують від $3 тис. Цікаво, що рік тому сума була втричі меншою. Ще один із варіантів – оформлення фіктивного шлюбу з жінками пенсійного віку. Утім, у працівників РАЦСів нерідко виникають запитання до таких пар і їх відмовляються реєструвати. Хоча на це немає законних підстав.

Також чоловіки шукають вагітних дівчат, щоб записали на них дитину. Переважно це ті, хто вже має двох своїх дітей. Відповідні оголошення розміщують у спільнотах у соціальних мережах. Загалом фіктивний шлюб має ознаки шахрайства. Але довести фіктивність доволі складно, особливо якщо обоє з подружжя все заперечують, запевняють адвокати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чоловік вигадав, що казати, щоб його не мобілізували! Від нього відмовились П’ЯТЬ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН!

Нагадаємо, на Буковині чоловік прикинувся морським пехотинцем, щоб виїхати за кордон нібито на відпочинок.

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