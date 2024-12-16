Чоловік вийшов з в'язниці та одразу отримав повістку: чому його не мобілізували

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Лебединського районного суду Сумської області.

За даними суду, 5 червня 2024 року чоловік вийшов з в'язниці, де він сидів за зберігання наркотиків та крадіжку транспортного засобу. А вже 20 червня він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Того ж дня житель Сумщини отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді він провину визнав та розповів, що "після звільнення з місць позбавлення волі, знайшов жінку, з якою проживає, він пройшов ВЛК, визнаний придатним до військової служби. Після того як йому вручили повістку на відправлення до військової частини десантно-штурмових військ, він почав боятись смерті та вирішив не з`являтися. Про відповідальність він знав і вирішив, що так буде краще. У скоєному розкаявся".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Жителя Сумщини засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

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