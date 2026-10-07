Чоловік втік з приміщення ТЦК і три роки переховувався від мобілізації: чи покарали його

В Ужгороді засудили чоловіка за ухилення від мобілізації / © ТСН

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В Ужгороді до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який втік з приміщення ТЦК і понад три роки переховувався від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

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Втеча з ТЦК та версія обвинуваченого

Як встановило слідство, 27 квітня 2023 року чоловіка доправлено до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де він пройшов військово-лікарську комісію й був визнаний придатним до військової служби. Жодних застережень щодо здоров’я фахівці не виявили.

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Військовозобов’язаний під підписку ознайомився з мобілізаційним розпорядженням про призначення до команди для відправлення до військової частини та розписався в контрольному талоні. Однак того ж дня він самовільно покинув територію ТЦК та більше туди не повертався.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Він переконував суд, що його нібито «затримали на вулиці, коли він перебував із трирічним сином. За його версією, дитина залишилася чекати в сусідньому магазині, а тому він залишив територію ТЦК, переймаючись за хлопчика, і мобілізаційного розпорядження на руки не отримував».

Проте суд визнав ці показання критичними та розцінив їх як спробу уникнути кримінальної відповідальності. Слідство підтвердило наявність особистого підпису обвинуваченого на копії мобілізаційного розпорядження, а посилання на хвилювання за дитину не було визнано поважною причиною для трирічного ухилення від мобілізації.

Рішення суду

29 вересня 2026 року Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) Кримінального кодексу України.

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При призначенні покарання суд урахував як пом’якшувальну обставину добровільний внесок чоловіка на підтримку Збройних Сил України в розмірі 100 000 гривень. Водночас суд підкреслив, що звільнення з випробуванням за ухилення від захисту Вітчизни під час війни є неприпустимим.

Суд ухвалив:

Визнати чоловіка винним за ст. 336 КК України та призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі .

Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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