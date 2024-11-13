Чоловік втратив родину, поки готував сніданок: подробиці вбивства матері і трьох дітей у Кривому Розі

Кривий Ріг у жалобі за жертвами російської атаки 11 листопада. Напередодні у місті завершилася пошукова операція. Рятувальники дістали з-під завалів чотирьох загиблих. Серед них - двомісячне немовля.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Багатодітна Олена та троє її малюків стали жертвами ракетного удару росіян. Старшому сину Кирилу було десять років. Демиду - два. А найменша Уляна народилася лише два місяці тому.

Багатодітна мати Олена, яку росіяни вбили разом із трьома дітьми

Їх шукали понад двадцять годин. Адже ракета знищила їхній підїзд вщент. З усієї родини вижив лише батько. Він готував сніданок, коли вибуховою хвилею його відкинуло на нижній поверх.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу

Балістичною ракетою по Кривому Рогу з окупованого Криму - росіяни вдарили по місту після десятої ранку. Чимало жителів саме були вдома.

"Це спальний район нашого міста, де розташовані тільки житлові будинки. Поруч нема ніяких підприємств, промзони або чогось, що було б схоже на якийсь ангар чи тренувальний майданчик для Збройних сил", - каже Євген Ситниченко, голова Криворізької РВА.



У перші хвилини після удару люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. Чотирнадцять мешканців поранено. Серед них - двоє дітей. Їхні життя поза небезпекою. Чи можна відновити цей будинок, мають встановити фахівці. Поки жителям запропонували тимчасовий прихисток.

Наслідки ракетного удару по Кривому Розі

На місце трагедії жителі міста несуть квіти та дитячі іграшки. У середу в Кривому Розі - День жалоби.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РАКЕТИ В НЕБІ ЗАРАЗ! ТСН Новини 7:00 13 листопада

Раніше повідомлялось про те, що росіяни влучили балістикою у багатоповерхівку в Кривому Розі.

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