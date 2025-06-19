Чоловік вийшов із в'язниці й одразу отримав повістку: все закінчилося несподівано

Мобілізація в Україні / © ТСН

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У Києві до 3 років позбавлення волі засудили 47-річного чоловіка, який вийшов з в’язниці та одразу отримав повістку.

Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду м. Києва.

За даними суду, житель Києва був двічі судимим: 6.07.2010 року за ч.1 ст. 121 КК України до 5 років позбавлення волі; 27.10.2017 року Дарницьким районним судом м. Києва за ч.1 ст. 121, ст. 71 КК України до 6 років позбавлення волі.

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3 липня 2024 року житель Києва пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. 19 листопада 2024 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді житель Києва провину заперечив. Він заявив, що нібито на «вокзалі його затримали працівники ТЦК», яким він пояснив, що тільки звільнився з місць позбавлення волі. Проте ті його нібито забрали з собою, де він пройшов лікарську комісію та отримав «бойову повістку». Наступного дня чоловік не прийшов до ТЦК, «оскільки йому стало погано, болів живіт через надмірне вживання алкоголю». Житель Києва стверджував, що він нездоровий та наголошував, що «ВЛК — це тільки формальність».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, 59-річний чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації через хвору маму.

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