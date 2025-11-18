Чоловік взяв повістку, втік від ТЦК і отримав бронювання на роботі: суд ухвалив несподіване рішення

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Вінницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Літинського районного суду Вінницької області.

За даними суду, житель Вінниччини у листопаді 2024 року отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він розповів, що дійсно отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. Житель Вінниччини зазначив, що «відпросився на кілька хвилин мотивуючи тим, що хотів попрощатися з дружиною, після чого пішов додому, згодом втік. Працівники ТЦК чекали його на дорозі близько двох годин, однак, оскільки він не повернувся, залишили місце події та поїхали. Через деякий час обвинувачений повернувся додому». Він додав, що згодом отримав «бронювання, оскільки працює лісорубом у ТОВ „Ліс Поділля“ (м. Гнівань)».

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

