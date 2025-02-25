Чоловік, який був у "російському полоні" отримав повістку та відмовився від мобілізації: яка причина

Чоловік на суді заявив, що під час окупації він був у "російському полоні, через що отримав психологічну травму".

У Кіровоградській області до 3 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Новоархангельського районного суду Кіровоградської області.

За даними суду, уродженець Херсонської області у серпні 2024 року отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК для відправлення на військову службу.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "є внутрішньо переміщеною особою з Херсонської області. На території Новоархангельщини проживає з цивільною дружиною та її дитиною, які перебувають на його утриманні близько двох років. Також наголосив, що в період окупації він перебував у полоні у росіян та тримався в земляній ямі близько 37 днів, з нього знущались морили голодом та вибили всі зуби, в результаті чого він отримав психологічну травму. Зазначив, що не зміг з`явитись у визначенні дні до військкомату оскільки його дружині було зле".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до трьох років іспитового терміну.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили керівника фермерського господарства, який 2 роки уникав мобілізації.

Читайте також: