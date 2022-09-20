На Київщині постраждалі від війни отримали нові будинки: у ПЦУ і меценати закликали приєднуватися до ініціативи

У Київській області люди, які під час активної фази бойових дій із армією РФ втратили оселі, отримали ключі від нових помешкань. На освячення будинків, які споруджували за кошти спонсорів, приїхав митрополит ПЦУ Епіфаній, йдеться у сюжеті ТСН.

Серед тих, хто заселився до нового дому, є 85-річна Фелікса Драченко, яка пережила дві війни. Вона не вірила у диво, але біля спаленої росіянами старої хати спорудили новий дім для її доньки і кота.

Також ключі отримав і Олександр Савчук, який відомий тим, що передав координати свого розкішного будинку українським артелеристам зі словами: "Там повно росіян. Бийте їх". "Коли я наводив із другого поверху, дружина говорила, що це мій будинок. А в мене була одна думка: відбудуємо після перемоги, хай луплять. Це вчинок громадянина", - поділився спогадами чоловік.

До будинків заселились й інші постраждалі родини. Вони весь цей час жили з дітьми та старенькими батьками у сусідських гаражах і погребах. Будинки за сучасними технологіями спорудили коштом Митрополичого фонду Православної Церкви України. Меценат Андрій Мацола виділив на цю програму 20 мільйонів гривень. За його словами, він не міг дивитися, як старі та малі жили у жахливих умовах.

"Ми обирали багатодітні сім'ї, які втратили все, тому сконцентрувалися на трьох селах - Андріївка у Макарівському районі, Озера і Мощун. Ці села знуйновані на 80%. У мене в самого будинок у Вишгородському районі на Київщині і, слава Богу і нашим захисникам, рашисти не дійшли до мого будинку в шести кілометрах. Я, як українець, вважаю за необхідне допомогти сусідам", - розповів Андрій Мацола.

Військовий Андрій Бондаренко пригадує, як його будинок спалили росіяни, коли дізналися, що власник воював на Донбасі за Україну. "Вони його підпалили навмисне. Сусіди вискочили гасити, але вони з автоматами і сказали: "Назад". Сусіди перпрошували і плакали", - пригадує він.

Українцям зараз важко, як ніколи, але саме зараз потрібно об’єднатися і підтримати один одного, особливо нужденних, кажуть священники Православної Церкви України. Блаженнніший Митрополит Київський та всієї України Епіфаній закликав творити добро. «У мене така радість на душі, що ми зуміли втілити це все в життя, бо, коли кілька місяців тому ми відвідували ці місця і бачили ці руйнації, у нас виникло бажання допомогти людям - збудувати будинки, щоб вони могли зустріти холод і зиму. Ми покликані робити добро», - додає митрополит.

Епіфаній прагне, щоб започаткована ініціатива з будівництва нового житла діяла у майбутньому, якщо церкві та нужденим допомагатимуть меценати.

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