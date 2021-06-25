Чоловік, який впав на колії метро у Києві, у вкрай важкому стані в лікарні

Чоловік, який впав на колії метро у Києві, у вкрай важкому стані в лікарні

Зараз лікарі борються за його життя.

Сьогодні, 25 травня, в столичному метро на станції метро Майдан Незалежності чоловік 1993 року народження впав на колії, його вдалося врятувати з-під вагону живого, але у вкрай важкому стані.

Про це повідомили в КМДА журналістам ТСН.

Саме під час інциденту на потяг очікував оператор ТСН, який із десятками інших людей став свідком події. Йому вдалося зафіксувати кадри порятунку постраждалого. Його дістали з-під вагону непритомного і з важкими пораненнями. Рятувальники передали чоловіка медикам, які негайно доправили постраждалого до лікарні.

Відомо, що зараз за його життя борються медики. Що стало причиною падіння залишається невідомим, але припускають, що чоловіку від спеки стало зле.

Нагадаємо, що близько 9 ранку саме в години пік рух потягів терміново зупинили.

За життя чоловіка, який впав на колії метро в Києві, борються лікарі

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