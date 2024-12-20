Чоловік, якого ТЦК і поліція "викурювали" із авто у Вишгороді, вперше розповів деталі

Водій автівки, якого у Вишгороді намагались "викурити" чоловіки у військовій формі (в соцмережах пишуть, що це були ймовірно представники ТЦК) та поліцейські, вперше розповів свою версію того, що трапилось після того, як його зупинили.

Про інцидент він розповідає вкрай виважено, хоча на відео можно побачити, як після дій людей у військовій формі дах автівки на декілька секунд охопив вогонь.

ТСН.ua знайшов водія цієї автівки та поспілкувався з ним.

В коментарі для ТСН.ua водій сказав, що категорично проти того, щоб в пресі називалось його прізвище та повідомив, що не бажає розповідати детально про обставини інциденту з "викурюванням".

На пропозицію розповісти про те, що сталось, водій Антон сказав наступне: "Я не терорист і мені слави не треба. Хтось захоче мене використовувати в політичних цілях, хтось захоче ордена заробити. Шкода, що все так вийшло та мало такий публічний розголос".

На уточнювальне питання про те, що ж все таки сталося, Антон розповів наступне: "В мене є своєї життєві проблеми, я приїхав з особистих справ у Вишгород. Мені треба закрити ці питання за пару днів і щоб я не був на слуху. У мене є хвора мама, їй вже зателефонували родичі, вона переживає… Моя мама без мене не зможе, вона завжди розраховує на мене. Ну вийшла така ситуація, яка вийшла. Вийшла така випадковість. Я не хочу, щоб з цього робили теракт. Мені цього не треба. Ніхто не стріляв, не було тілесних ушкоджень. Просто була випадковість".

На питання про те, чи буде він подавати скарги, Антон відповів так: "Я зі своїми проблемами розберусь сам".

На подію вже відреагували у Міністерстві оборони та в поліції Київської області.

"Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України. Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації", - зазначили у відомстві.



Та додали: "Всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки. Дякуємо громадянам за уважність та співпрацю".



Про свою позицію заявила і поліція Київщини. Нагадаємо, люди у військовій формі разом з поліцейським здійснювали рухи, які схожі на розпилювання газу в салон автівки. Після появи вогню на даху автівці, в який перебував водій, один з тих, хто був одягнений у військову форму гучно зареготав.

"За виявленим фактом керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. На час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків", - заявила поліція Київської області.

На Київщині чоловіки у військовій формі задули газом салон авто і підпалили його

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