Чоловік їхав на роботу та отримав повістку: він відмовився від мобілізації "через свій вік"

У Харкові до 3 років позбавлення волі засудили 54-річного чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду м. Харкова.

За даними суду, чоловік у листопаді 2023 року отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК для відправлення у військову частину.

На суді житель Харкова провину заперечив. Він заявив, що у листопаді їхав велосипедом на роботу і його зупинили працівники поліції. Згодом під'їхали військові з ТЦК і його відправили на ВЛК.

"Після проходження ВЛК йому виписали повістку про явку на 28.11.2023 року з речами для відправки до військової частини для проходження служби за мобілізацією, однак він не прийшов, був вдома, оскільки 27.11.2023 року отримав стрес. Потім він не ухилявся, оскільки працював. Коли його знов викликали до ТЦК, написав відмову щодо мобілізації і взагалі вважає, що він повинен був знятий з військового обліку в 2014 році по досягненню граничного віку", - йдеться у заяві підсудного.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили 47-річного чоловіка, який у приміщення ТЦК категорично відмовився отримувати повістку і ухилився від мобілізації.

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