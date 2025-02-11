Чоловік йшов по каву і отримав повістку: він вигадав, як уникнути мобілізації

Житель Львівщини категорично відмовився від мобілізації та не прийшов до ТЦК для відправлення на військову службу. Чим це закінчилось?

У Шептицькому на Львівщині до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Червоноградського міського суду Львівської області.

За даними суду, чоловіку у лютому 2024 року намагались вручити "бойову" повістку, проте він ухилився від мобілізації.

На суді житель Львівщини провину заперечив, проте підтвердив, що він відмовився отримувати повістку.

Правоохоронцям підсудний розповів, що "зранку йшов за кавою. Підійшли працівники РТЦК, перевірили документи, сказали що має штраф. Запропонували поїхати з ними, після чого він повідомив що погано вдягнений, має взяти харчі бо має діабет, погано контрольований 2 типу. Вони погодились почекати. Пішов вдягатися та збиратися, вийшов їх немає, почекав хвилин 5, нікого немає і пішов туди сам розбиратися в чому справа. Він також зазначив, що пройшов військово-лікарську комісію, та йому намагалися вручити бойову повістку, на що він відмовився. Вказав, що його було попереджено про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації. Зазначив, що рішення Львівського ТЦК не відповідає дійсності, оскільки багато захворювань не записані, не довіряє військово-лікарській комісії, що його визнали придатним".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку і втік з ТЦК, щоб уникнути мобілізації.

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