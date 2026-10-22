Чоловік з Києва оформив пенсію і ледве не сів до в'язниці: що сталось

Чоловіка покарали за фейкове оформлення пенсії

Реклама

Дарницький суд Києва виніс вирок чоловіку, який за допомогою фальшивої довідки намагався стати пенсіонером.

який купив фальшиву довідку Одеської МСЕК про II групу інвалідності для оформлення пенсії.

Реклама

Про це йдеться у вироку суду.

Реклама

Як працювала схема із фальшивою довідкою

Як встановлено судовим розслідуванням, чоловік улітку 2024 року вступив у змову з невстановленою особою для виготовлення фальшивих документів, що надають право на отримання пенсії по інвалідності. Він надав свої персональні дані, після чого для нього виготовили довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) від імені Одеської обласної МСЕК.

У документ внесені неправдиві відомості про те, що чоловіку нібито встановлено II групу інвалідності (загальне захворювання) строком на один рік. Довідку завірили підробленим підписом голови МСЕК та відбитком печатки комунальної установи.

У липні 2024 року обвинувачений за допомогою кваліфікованого електронного підпису подав заяву про призначення пенсії через вебпортал Пенсійного фонду України, а оригінал фальшивки відправив поштою до Головного управління ПФУ в Рівненській області.

На підставі цих документів йому мала виплачуватися щомісячна пенсія в розмірі 2 416 грн 95 коп. Однак довести свій намір до кінця чоловік не зміг — працівники Пенсійного фонду виявили факт підробки документів.

Реклама

Каяття та донат на ЗСУ

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що мав проблеми зі здоров'ям і через це вирішив оформити пенсію у незаконний спосіб. Чоловік щиро розкаявся, запевнив суд, що більше подібного не вчинить, та подав квитанцію про добровільний переказ коштів на потреби Збройних Сил України.

Суд врахував як пом'якшувальні обставини щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та допомогу ЗСУ. Обставин, що обтяжують покарання, встановлено не було.

Рішення суду

Дарницький районний суд м. Києва визнав чоловіка винним за:

ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів за попередньою змовою групою осіб);

ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа);

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України (закінчений замах на шахрайство).

Шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим суд остаточно призначив покарання у вигляді 3 років обмеження волі.

Реклама

На підставі ст. 75 КК України засудженого звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном (іспитовим строком) на 1 рік. Також на нього покладено обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Новини партнерів