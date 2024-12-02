Чоловік з мамою понад добу ховався від ТЦК у незвичному місці: чим усе закінчилося

Незвична історія трапилася днями на одній з ключових автомагістралей Кривого Рогу на Дніпропетровщині.

Водій легкової автівки порушив правила дорожнього руху, після чого відповідно був зупинений на вимогу поліцейських. За даними місцевих пабліків, водій начебто мав вигляд нетверезої людини і відмовився від спілкування з правоохоронцями, після чого було з’ясовано, що він перебуває в розшуку ТЦК. Крім того, за даними соцмереж, водій вирішив зачинитися в автівці, де просидів майже добу, в автомобілі також була його мати.

Поки водій сидів зачиненим у своєму авто, інформація про подію розлетілася соцмережами. Випадок прокоментували декілька сотень містян. Але думки дописувачів щодо випадку кардинально розділилися.

Одні пропонували поліції, мовляв, треба пригнати евакуатор і таким чином забрати водія з місця події, інші дописувачі цікавилися та переймалися тим, як він справляє природні потреби, і пропонували привезти підгузки. Деякі з дописувачів розповіли, що приїхали на місце події, побачили декілька екіпажів поліції, і склалося таке враження, що начебто затримують якогось важливого мафіозі.

Подробиці цього випадку в коментарі для ТСН.ua розповіла комунікаційниця патрульної поліції Кривого Рогу Аліна Кравець.

"Водій був зупинений патрульними поліцейськими через те, що порушив ПДР. Поліцейські підійшли, представилися, попросили у нього документи. Він не хотів надавати свої документи та зачинився в автівці. Його зупинили близько 22:00 і близько 19:30 наступного дня він поїхав. На місце події приїздили представники ТЦК, слідчо-оперативна група, адвокат. Після спілкування з представниками ТЦК водій залишив місце події", – розповіла нам Аліна Кравець.

За її словами, поліцейські не застосовували до водія жодного спецзасобу, але вони перебували на місці події весь зазначений час.

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