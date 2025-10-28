Чоловік з ножем тероризує автовласників у Києві: що про це відомо

У Києві невідомий ріже шини / © Pixabay

У Києві завівся «колісний маніяк» або «борець» з хаотичним паркуванням автомобілів. Чоловік вибірково ріже колеса автівок. Мешканці житлового комплексу «Варшавський» повідомляють, що нібито він не один — невідомі масово ріжуть людям шини.

У Мережі з’явилися кадри з камер відеоспостереження, на яких помітно чоловіка, який ріже всі чотири колеса автомобіля. Цікаво, що він не чіпає інші автівки, які стоять поруч, а вибирає для пошкодження лише одну.

Невідомий ріже шини в Києві. Фото: телеграм-канал «Київ-інфо»

У поліції Києва ТСН.ua розповіли, що вже отримали дев’ять заяв від постраждалих автовласників.

«Слідчі Подільського управління поліції внесли інформацію до ЄРДР за ч. 1 ст. 296 ККУ. Наразі працюють на встановлення особи порушника», — повідомляють правоохоронці.

Нагадаємо, що зазначена стаття стосується хуліганства — грубого порушення громадського порядку. Покарання за це передбачає штраф до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 5 років.

