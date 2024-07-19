Чоловік з Прикарпаття врятував у лісі косулю і тварина стала зіркою соцмереж: фото, відео

Новонароджене дитинча косулі врятував чоловік на Прикарпатті. Виходив, навчив їсти, на подвір'ї збудував вольєр. У перші дні, аби захистити від нічних хижаків, навіть спав там зі звірятком.

Іван Деренько активно веде соцмережі, тож одразу почав звітувати своїм підписникам про життя тваринки. Ті порадили назвати її Цьомка.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс.

Косулю звати Цьомка. Бо дуже любить ластитись і цілуватись. Того дня Іван Деренько з братом пішов по гриби до сусіднього лісу. Знайшов кілька білих і новонароджене дитинча косулі.

"Воно лежить маленьке так якби на дорозі - в колії від трактора. У неї ще кров з пупчика йшла", - згадує Іван.

Іван Деренько

По гавкоту собак, що віддалявся, чоловіки розуміють - здичавіла зграя гониться за самою косулею. А мати намагється якнайдалі відвести їх від свого дитинча.

Гавкіт стих, а чоловіки ще кілька годин на віддалі від тваринки, не випускають її з поля зору, чекали, що косуля таки повернеться. Тож забрали її додому.

Вдома Іван спершу стягує всі вазонки докупи, імітуючі лісові хащі - косулятко селить в хаті. Згодом у дворі будує вольєр, і сам переселяється на кілька днів сюди - аби пильнувати ще кволу Цьомку та вчив її їсти.

Іванова дружина Оксана чоловікові допомагає, як може. Аби Цьомці не було самотньо, сусідній контактний зоопарк подарував Деренькам камерунську овечку. І тепер ця парочка – не розлий вода. А от сторонніх людей до косулятка Іван не пускає.

Тепер Цьомка ще й зірка соцмереж, збирає мільйони переглядів. Іван щодня звітує своїм підписникам про її життя-буття. Тут же знайшлися хейтери, які звинуватили чоловіка, що забрав дику тварину з природи. Екологи склали протокол та направили його до суду. На Івана швидше за все чекає штраф. Але любити Цьомку через це він менше не став.

Косуля

Іван збирається виконати усі вимоги екологів - вже добудовує у лісі величезний вольєр, аби косуля жила в умовах, наближених до природніх.

Врятував козулю та зробив її зіркою соцмереж!

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