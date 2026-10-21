Чоловік з Рівненщини зняв на відео секс із дружиною та розіслав його кумам: все закінчилось несподівано

Чоловік розіслав кумам пікантне відео / © pexels.com

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У Рівненській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який розіслав кумам відео сексу зі своєю колишньою дружиною.

Про це йдеться у вироку Острозького районного суду Рівненської області.

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Чоловік зняв пікантне відео та розіслав його знайомим

Як встановлено під час суду, у лютому 2025 року обвинувачений потай від своєї на той час дружини зняв на власний смартфон відеозапис інтимного характеру.

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У квітні 2025 року між подружжям стався конфлікт. Прагнучи помститися, чоловік вночі надіслав порнографічний відеозапис через Viber п’ятьом особам — спільним знайомим та кумам родини.

Реакція суду та позиція обвинуваченого

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину та розкаявся. Він пояснив, що йому соромно за свій вчинок, а також зазначив, що наразі з колишньою дружиною вони помирилися і підтримують доброзичливі стосунки.

Суд урахував як пом’якшувальні обставини щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність попередніх судимостей та позитивну характеристику за місцем проживання. Обставин, що обтяжують покарання, виявлено не було.

Рішення суду

Острозький районний суд визнав чоловіка винним за ч. 2 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів, вчинене повторно).

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Судовий вирок передбачає:

Покарання: 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з розповсюдженням кіно- та відеопродукції строком на 3 роки.

Іспитовий строк: На підставі ст. 75 КК України засудженого звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном у 2 роки .

Обов’язки: Регулярно з’являтися для реєстрації до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Процесуальні витрати: З обвинуваченого стягнуто на користь держави 7 131 грн 20 коп. за проведення судових мистецтвознавчих експертиз.

Спеціальна конфіскація: Мобільний телефон Redmi Note 13, який слугував знаряддям вчинення злочину, вилучено у власність держави.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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