Чоловік за 8000 доларів "відкупився" від мобілізації: все закінчилось несподівано

У Миколаєві чоловік купив довідки про непридатність до служби. Проте все закінчилось несподівано.

У Миколаївській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який хотів ухилитись від мобілізації. Він за 8000 доларів купив фальшиві довідки про непридатність до військової служби, проте його викрили.

Про це йдеться у вироку Новоодеського районного суду Миколаївської області.

За даними суду, чоловік 2023-2024 років "звернувся до організованої злочинної групи, яка мала особисті знайомства та корумповані зв`язки у державних органах та медичних установах на території міста Миколаєва, учасники якої за рахунок одержання грошових коштів, здійснювали організацію незаконного перетину державного кордону військовозобов`язаними та подальшого ухилення військовозобов`язаними від призову на військову службу під час мобілізації". Таким чином він отримав документи про непридатність до служби та надав їх на ВЛК. За це житель Миколаєва заплатив 8000 доларів. Йому вдалось ухилитись від мобілізації, проте чоловіка все ж викрили.

Під час досудового слідства житель Миколаївщини провину визнав та уклав угоду з прокурором.

У матеріалах суду вказано, що проти тих, хто продав чоловіку довідки, теж відкрито кримінальне провадження.

Суд затвердив цю домовленість. Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Сумах до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку та намагався ухилитись від мобілізації.

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