Чоловік загинув рік тому, а сину щойно виповнилося 5: історія лікарки, яку вбила ракета у Києві

Лікарка мчала на роботу і попередила колег про запізнення, але добратися їй до медзакладу, на жаль, не вдалося. Російська ракета обірвала її життя і зробила її сина сиротою.

36-річна лікарка відділення трансплантології "Охматдиту" Оксана Леонтьєва загинула 10 жовтня внаслідок обстрілів у Києві. Жінка саме відвезла сина в дитячий садок і їхала до тяжкохворих дітей, як її життя обірвала російська ракета. Рік тому трагічно загинув її чоловік, і тепер сиротою залишився її син Григорій.

Як йдеться в сюжеті ТСН, про хлопчика тепер дбатимуть бабуся з дідусем. Тиждень тому йому виповнилося 5 років.

Оксана Леонтьєва рятувала найтяжчих пацієнтів, у день трагедії вона попередила колег, що буде на роботі трохи пізніше

Останнє СМС було о 7:25. Вона написала, що запізниться, бо є проблема із садочком, оголошено повітряну тривогу. А вже після обіду прийшла звістка - лікарка загинула.

В "Охматдиті" Оксана Леонтьєва працювала 11 років, вона має рідкісну спеціалізацію - займалася трансплантацією кісткового мозку.

У медзакладі всі говорять про загиблу лікарку з сумом, але великою любов'ю та вдячністю.

фото / Оксана Леонтьєва

Лікарі розповідають - їхня Оксана Григорівна повністю віддавалась роботі, а ще й сама виховувала маленького сина Григорія, бо втратила чоловіка.

Більше року тому її чоловік трагічно загинув від крововиливу в головний мозок, кажуть колеги жінки. Сину подружжя Гріші от тільки виповнилося 5 років. Жінка минулого тижня організувала для нього день народження.

10 жовтня її маленька машина спалахнула і згоріла майже відразу, російська ракета не залишила лікарці жодних шансів і залишила її Гришу круглим сиротою.

5-річний хлопчик лишився сиротою - рік тому росіяни вбили батька, а тепер і маму

Нагадаємо, 10 жовтня внаслідок ракетного обстрілу у Києві також загинув 41-річний начальник відділу департаменту кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу. Загалом відомо про щонайменше 5 загиблих людей від російських ракет, якими окупанти вдарили по декількох районах Києва 10 жовтня.

Внаслідок обстрілів у столиці пошкоджено будинки місцевих мешканців, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

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