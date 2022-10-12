Чоловік загинув рік тому, а сину щойно виповнилося 5: історія лікарки, яку вбила ракета у Києві

Лікарка мчала на роботу і попередила колег про запізнення, але добратися їй до медзакладу, на жаль, не вдалося. Російська ракета обірвала її життя і зробила її сина сиротою.
36-річна лікарка відділення трансплантології "Охматдиту" Оксана Леонтьєва загинула 10 жовтня внаслідок обстрілів у Києві. Жінка саме відвезла сина в дитячий садок і їхала до тяжкохворих дітей, як її життя обірвала російська ракета. Рік тому трагічно загинув її чоловік, і тепер сиротою залишився її син Григорій.
Як йдеться в сюжеті ТСН, про хлопчика тепер дбатимуть бабуся з дідусем. Тиждень тому йому виповнилося 5 років.
Оксана Леонтьєва рятувала найтяжчих пацієнтів, у день трагедії вона попередила колег, що буде на роботі трохи пізніше
Останнє СМС було о 7:25. Вона написала, що запізниться, бо є проблема із садочком, оголошено повітряну тривогу. А вже після обіду прийшла звістка - лікарка загинула.
В "Охматдиті" Оксана Леонтьєва працювала 11 років, вона має рідкісну спеціалізацію - займалася трансплантацією кісткового мозку.
У медзакладі всі говорять про загиблу лікарку з сумом, але великою любов'ю та вдячністю.
Лікарі розповідають - їхня Оксана Григорівна повністю віддавалась роботі, а ще й сама виховувала маленького сина Григорія, бо втратила чоловіка.
Більше року тому її чоловік трагічно загинув від крововиливу в головний мозок, кажуть колеги жінки. Сину подружжя Гріші от тільки виповнилося 5 років. Жінка минулого тижня організувала для нього день народження.
10 жовтня її маленька машина спалахнула і згоріла майже відразу, російська ракета не залишила лікарці жодних шансів і залишила її Гришу круглим сиротою.
Нагадаємо, 10 жовтня внаслідок ракетного обстрілу у Києві також загинув 41-річний начальник відділу департаменту кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу. Загалом відомо про щонайменше 5 загиблих людей від російських ракет, якими окупанти вдарили по декількох районах Києва 10 жовтня.
Внаслідок обстрілів у столиці пошкоджено будинки місцевих мешканців, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.
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