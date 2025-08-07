ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
613
2 хв

Чоловік заявив, що в трьох областях його відмовились брати на службу: суд покарав через ухилення від мобілізації

На суді чоловік заявив, що військові частини у трьох областях України відмовились брати його на службу.

Віра Хмельницька
Мобілізація в Україні

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації / © ТСН.ua

У Вінницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Томашпільського районного суду Вінницької області.

За даними суду, чоловік 14 лютого 2025 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У березні він отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік провину визнав. Житель Вінниччини зазначив, що 2023 року отримав відстрочку від мобілізації, оскільки його дружина за кордоном, а він виховує малолітню дитину. Документів, що в нього в 2023 році була відстрочка він не має. У 2025 році його доправили до ТЦК.

«В приміщенні РТЦК та СП йому дали документи на проходження ВЛК, він пройшов комісію і до ранку вже був в Миколаївській області. Вказав, що його незаконно утримували та застосовували до нього насильство. Його возили по військових частинах Миколаївської, Одеської, Вінницької областях, та скрізь були відмови його не хотіли брати», — йдеться у свідченні підсудного.

Згодом йому знову вручили повістку, проте він не прийшов, оскільки дружина їхала за кордон, а дитина захворіла.

Працівниця ТЦК пояснила, що «внаслідок ВЛК обвинувачений був придатний на тилові посади в РТЦК, після цього він був призначений в команду. В команду він був призначений неодноразово і був незарахований за станом здоров`я. Потім йому була надана ще одна повістка, внаслідок якої він не з`явився та був складений протокол. Обвинуваченому було вручено дві повістки, по одній він їздив по іншій не з`явився».

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Кіровоградській області до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав три повістки, проте ухилився від мобілізації.

