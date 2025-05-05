Чоловік заявив, що його "викрали невідомі з ТЦК" та відмовився від мобілізації: як він поплатився

Жителя Хмельниччини засудили за ухилення від мобілізації / © ТСН.ua

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У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Волочиського районного суду Хмельницької області.

За даними суду, чоловік 18 січня 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Чоловіку намагались вручити повістку, проте він відмовився від мобілізації.

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На суді чоловік провину визнав лише частково. Він заявив, що мовляв «18 січня 2024 року вранці був примусово доставлений невідомими особами в формі до приміщення ТЦК в м. Волочиську, де його примушували отримати повістку. Від отримання повістки він відмовився, просив дати йому тиждень часу, так як живе один і йому треба владнати особисті справи, але йому в грубій формі відмовили. Представник поліції, який приїхав за його викликом, встановив особу, але заяву про викрадення людини не прийняв, на пояснення уваги не звертав. У цей же день його відвезли в м. Хмельницький для проходження ВЛК, за результатами проходження якої він був визнаний придатним за станом здоров`я до військової служби, хоча має численні хвороби та погано чує. Після повернення до м. Волочиська йому знову намагалися примусово вручити повістку на 20 січня на 07 год.00 хв., але від отримання повістки він відмовився. 20 січня 2024 року до відділу ТЦК в м. Волочиську не з`явився, тому що боявся за своє життя, про причини неявки співробітників ТЦК не повідомив».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © ТСН

Нагадаємо, у Рівненській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.