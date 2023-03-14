Чоловік запідозрив дружину у спробі продати доньку і викрав немовля, а згодом мама поцупила дитину під носом у копів

В Україні реєструють рекордну кількість скарг на домашню агресію та насильство. Найважче кажуть психологи, там де страждає дитина, яка не може сказати сама за себе, а батьки не здатні цивілізовано домовлятись, йдеться в ТСН.

Знімальна група стала свідком, коли тримісячну Мілану ділять рідні батько і мати, які штовхають один одного, коли донька між ними. Батьки продовжують з’ясовувати стосунки навіть, коли лунає повітряна тривога.

Мама дівчинки 32-річна Зоряна Мазур, розповідає свою історії. З чоловіком - 26-річним Володимиром Колоші вони познайомилися в Києві незавдовго до початку великої війни у кафе, яке належало Зоряні. Стали жити разом і планувати майбутнє, зокрема відкрити ще одне спільне кафе у столиці. Разом робили ремонт у майбутньому закладі і дуже раділи, коли Зоряна дізналася про вагітність. Далі було скромне весілля у воєнному Києві.

Перша гучна сварка сталася через те саме кафе - проти Володимира була навіть відкрита кримінальна справа за крадіжку майна. Але заради майбутньої дитини батьки помирилися і на пологах були разом. Проте майже одразу після народження Мілани все ж таки подали заяву на розлучення, якого поки не отримали.

Коли доньці було півтора місяці – батько прийшов провідати дитину, але коли Зоряна вийшла з дому, забрав малечу і поїхав. Старша донька Зоряни від першого шлюбу не змогла йому завадити. “Я зрозуміла, він забрав коляску і пляшечку. Мені було погано, руки трусилися, я не знала, що робити. Я не встигла, я не могла підняти дитину, не знала, як це правильно зробити, щоб не нашкодити Мілані”, - розповідає дівчинка.

“За 10 хвилин, він просто закутав в ковдру, кинув на заднє сидіння в авто і їхав 4 години за кермом”, - додає жінка.

У Володимира є своя версія. “Переламати себе мені треба було, але в той момент. Вона мене підштвохнула до цих дій”, - переконує чоловік.

Маленьку доньку він привіз до батьків у Прилуки на Чернігівщину і одразу подав на офіційну реєстрацію. Умови проживання дитини приходили перевіряти ювенальна поліція, соцслужби і лікарі. Доглядати за немовлям Володимиру допомагає його мама. “Він до нас телефонує: “Мамо, що мені робити?”. Кажу, що їдь до нас. Він з дитинкою приїхав до нас. Телефонують, кажуть "ви вкрали". Дитина не крадена, ми всіх впустили, що дитина тут, ми поїхали до лікаря, ми все робимо для дитини”, - каже мама Володимира.

Додому родина Колоші запрошує усіх, окрім рідної мами малечі. Так до них потрапила і знімальна група ТСН і запитала, чому вони не дозволяють Зоряні бути поруч з дитиною? “Поведінка її щодо дитини не є коректною. Дитина, коли я приїздив з роботи, не переодіта, не покупана, не нагодована”, - переконує чоловік.

Але в присутності журналістів мамі дівчинки все ж дозво побачитись із нею. “Виросла, я пропустила найголовніше три місяці, перші три місяці ввжають четвертим триместром вагітності”, - каже жінка.

На руках в мами дитина заспокоюється, а батьки починають знову сваритись. Під час цієї сварки лунає ще одна версія, чому Колоші хочуть, аби дитина жила з ними. “Вірте, не вірте, але дитина кудись готовиться. Їй не дитина треба, дитина треба, щоб віддати. Уже гроші отримані за ту дитину”, - запевняють рідні немовля.

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Як доказ жінці закидають, що всі відео, які вона знімала про вагітність, були начебто звітом, для майбутніх батьків. Коли сварка загострюється і Зоряна просить дозволу вийти із донькою на прогулянку, у дверях на заваді стають і бабуся і дідусь, і чоловік. До того ж викликають поліцію, і з ними також приходять представники соцслужби та ювенальної поліції. У штовханину батьків ніхто не втручається. Забрати дитину ні в батька, ні в матері без рішення суду ніхто повноважень не має. “Я уже пожалів, що погодився. Ти сказала з дитиною поспілкуємося, а ти схопила і хочеш піти”, - каже Володимир.

У розпал конфлікту у дім до чоловіка саме приходять військові вручити повістку у військомат. Поки він відволікається на них, Зоряна вибігає з донькою з дому і їде до Києва. В цей час родина Колоші диктує поліції скарги на Зоряну.

Такі ситуації і скандали у родинах психологи трактують, як травму і домашнє насильство над дитиною. “Постійні оці гиркання, постійні ці сварки, і постійний підвищений тон… Дитина теж все це бачить і згідно законодавства України от всі ці дії, які відбуваються на очах у дитини. Це психологічне насильство”, - кажуть психологи.

Таких скарг про насильство щодо дітей за рік повномаштабної війни побільшало. Про це свідчить рекордна кількість дзвінків на національній гарячій лінії з попередження домашнього насильства проти молоді і дітей. “У 2022 році був колапс у дзвінках і у нас був зафіксований найвищий показник звернень і це було більш ніж 176 000 звернень”, - тревдять у відомстів.

Найскладніше, кажуть фахівці, коли йдеться про маленьку дитину, яка не може сама поскаржитись. У випадках, коли йдеться про викрадення маленької дитини одним із батьків, то навіть поліція без спеціального рішення суду чи загрози життю дитині втрутитись не може. “У законодавстві не передбачено відповідальності за зникнення дитини з одним із батьків, якщо звісно немає рішення суду щодо визначення місця проживання спільної дитини, якраз одним із тих батьків у кого, так би мовити, викрали її”, - пояснюють в поліції.

Суди за визначення місце проживання дитини можуть тривати роками. До цього готуються і Зоряна і Володимир. Після подій у Прилуках, колишня родина зустрічається на судових засіданнях. Маленька Мілана наразі живе з мамою.

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