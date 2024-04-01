Чоловік застрелився, щоб не мобілізували: гучні подробиці нового скандалу з ТЦК

У територіальному центрі комплектування знову трагедія. Чоловік вихопив у копа пістолет і застрелився, бо не хотів мобілізовуватися.

Усі подробиці трагедії розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Трагедія в ТЦК

Потенційний мобілізований вихопив у поліцейського пістолет і вистрелив собі у голову. Трагедія трапилася 28 березня на Кіровоградщині у місті Світловодськ. Про це повідомила речниця територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві Ольга Проценко у коментарі “Суспільному”. За її інформацією, вночі 28 березня поліцейські отримали повідомлення про те, що 32-річний місцевий житель погрожує скоїти самогубство.

На місце події прибули правоохоронці, через неадекватну поведінку чоловіка ті викликали “швидку” допомогу для подальшої його госпіталізації. Після огляду медиків, чоловіка мали доставити до психіатричної лікарні в обласний центр. Втім, вже біля медичної установи він вихопив у правоохоронця автомат та вистрілив собі в голову. Від отриманого поранення чоловік помер на місці.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості за частиною 3 статті 367. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. За справу взялася і обласна поліція, на час слідства поліцейських і заступника керівника ТЦК за направленням превентивної діяльності усунули від виконання службових обов'язків.

Смерті в ТЦК

Втім, такі трагічні випадки в ТЦК трапляються не вперше. Про смерть в терцентрі чоловіка стало відомо 10 лютого, тоді мобілізований помер у перший день служби. Але є “але”. Чоловік від дитинства мав інвалідність і хворів на епілепсію. Втім, попри це, військово-лікарська комісія визнала його повністю здоровим і придатним до служби.

Деталі історії

Трагічний інцидент стався ще влітку минулого року на Одещині. Як з’ясувалося пізніше, військкомат мобілізував 29-річного чоловіка, який мав проблеми зі здоров'ям. Він начебто пройшов медкомісію за дві години й одразу опинився у військовій частині.

Уночі того самого дня йому стало зле, його нудило. На ранковому строю в чоловіка стався епілептичний напад і він знепритомнів. Проте лікарі не надали йому кваліфікованої допомоги. Згодом у нього стався ще один напад, і лікарі констатували смерть.

Виникає питання: як так сталося, що хвора людина раптово стала “придатною” до служби? Тоді через цю історію здійнявся галас, згодом висловився і очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, він запевнив що шокований тим, що трапилося, і повідомив, що Спеціалізована військова прокуратура області розслідує інцидент.

“У мене так само, як і у суспільства, багато запитань “чому?” до тих службових осіб, які прийняли це фатальне рішення. Але як очільник ОВА я маю дочекатися офіційних результатів слідства і правової оцінки дій службових осіб Березівського ТЦК, які проводить Спеціалізована військова прокуратура Одеської області у рамках кримінального провадження. Я переконаний, що усі винні мають бути покарані. Публічно”.

Смерть від епілепсії на Тернопільщині

Схожа історія траплялася і на Тернопільщині. Чоловік з епілепсією знепритомнів, лікарям врятувати його не вдалося. Тоді за справу взялася спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону і зареєструвала кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки влади чи службових повноважень.

“Як стало відомо із публікацій у медіа, у м. Бучач на Тернопільщині помер 49-річний чоловік після кількаденного перебування у ТЦК. Повідомлялося, що він хворів на епілепсію, а на його тілі були забої та синці”.

Деталі трагедії

Попередньо встановлено, що 25 лютого 2024 року цей чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Однак через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив.

Через два дні, 27 лютого, близько 17 години, перебуваючи на території центру комплектування стан здоров’я військовозобов’язаного погіршився — почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою. Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма. Тіло доставили до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Спроба самогубства на Закарпатті

А на початку березня 2024 року країну сколихнув новий випадок, там до трагедії, на щастя, не дійшло, але хлопець, якого хотіли мобілізувати теж спробував покінчити життя самогубством.

Цього разу скандал прогримів у Хустському ТЦК. 28-річний харків'янин звинуватив працівників військкомату в побитті і доведенні до спроби самогубства. Про викрадення хлопця повідомила його дівчина. Вона стверджує, що прикордонники забрали Євгена з готелю у місті Виноградові, яке неподалік від Угорщини, і звинуватили у спробі незаконного перетину кордону. Потім передали до ТЦК, де, за словами чоловіка, його жорстоко побили.

Після інциденту в ТЦК із пресою спілкуватися не хотіли, утім на сторінці у соцмережах виклали свою версію подій.

“У Хустському РТЦК громадянин Хабаров Є.В. поводив себе неадекватно. ...громадянин вчинив спробу суїциду у вбиральні роти охорони Хустського РТЦК. Черговий роти помітив, що військовозобов’язаний Хабаров тривалий час не виходить з вбиральні, зайшов до туалету та помітив на підлозі Хабарова Є.В., який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові. Хабарову Є.В. було надано невідкладну домедичну допомогу. На місце події було викликано медиків швидкої допомоги, які госпіталізували Хабарова Є.В. На обох передпліччях у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду. Медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. Лікарі також констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин”.

Хто каже правду — взялися розбиратися в поліції та військовій прокуратурі.

Війна триває

Ще одне провадження — за статтею “Перевищення службових повноважень”. Саме Хустський ТЦК нещодавно фігурував і в інших скандалах. Його працівників вже звинувачували у побитті. Розслідування ще триває. Такі методи мобілізації неприпустимі, окремі працівники ТЦК відбивають бажання у інших до мобілізації. Втім, не забуваємо, що в країні триває страшна війна і якщо не стати на захист держави зараз, відбиватися від росіян доведеться у своїх містах.

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