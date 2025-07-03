Чоловік зняв на відео та опублікував місце дислокації військових: його пояснення шокують

Чоловік передавав дані про місце дислокації військових / © unsplash.com

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В Одесі до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який зняв на відео та опублікував місце дислокації військових Нацгвардії.

Про це йдеться у вироку Приморського районного суду м. Одеси.

За даними суду, житель Одеси у жовтні 2024 року зайшов до застосунку «чат-рулетка», де під час розмови зняв відео та розповів про місце дислокації військових Національної гвардії.

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Згодом житель Одеси поширив це відео на своєму акаунті в YouTube.

Жителю Одеси інкримінували ч. 2 ст. 114-2 КК України: поширення інформації про розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що дійсно передав дані про розміщення військових в Одесі.

«З якою метою він це зробив, повідомити не зміг. Зазначив, що на той момент не розумів в повній мірі, що за ці дії передбачена кримінальна відповідальність, та наслідки від таких дій. Також не зміг надати раціонального пояснення причинам своїх протиправних дій», — йдеться у свідченні чоловіка.

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Прокурор просив суд покарати жителя Одеси на 5 років позбавлення волі. Адвокат підсудного просив відпустити чоловіка на волю.

Суд визнав чоловіка винним ч. 2 ст. 114-2 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, СБУ затримала майора Повітряних сил ЗСУ, який передавав ФСБ координати українських авіабаз. Агент співпрацював із ворогом через колишню дружину з окупованого Мелітополя.