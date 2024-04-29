Чоловіка помістили у будинок для літніх, щоб заволодіти майном: подробиці гучного скандалу на Закарпатті

У будинку для літніх людей на Закарпатті під час візиту до закладу представників Офісу омбудсмена один з підопічних заявив — його утримують силоміць, намагаючись відібрати майно. Коли цю інформацію перевірили правоохоронці, зʼясувалось, що будинок чоловіка йому вже не належить.

Про це — у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Деніщук.

Чоловіка силоміць утримували у будинку для літніх людей

"Силоміць помістили до стаціонару, відбирали пенсію й понад два роки не випускали на вулицю. Так, стверджує 72-річний житель Берегова, з ним вчиняли ось у цьому центрі соціального обслуговування. Про це стало відомо після візиту до закладу представників Офісу омбудсмена", — пояснює Світлана Деніщук.

У будинку для літніх людей чоловік — ще з 2020 року. Стверджує, з перших днів терпів образи з боку персоналу, кілька разів намагався втекти.

"Я спробував піти звідси, щоб повідомити у прокуратуру і поліцію — силою занесли назад і побили мене. Двічі таке було", — каже підопічний Берегівського терцентру соцобслуговування Іштван Дзямко.

Інштван Дзямко.

Чоловік стверджує — після останньої спроби втечі йому взагалі заборонили виходити на вулицю.

"Середньовічну вʼязницю влаштували. Не дозволяли вставати з ліжка. От чому я так погано ходжу. Тільки лежати і сидіти", — додає чоловік.

Директорка закладу відмовилась говорити з журналістами

Директорка закладу спілкуватися з журналістами не хоче:

"Це закритий об’єкт. До побачення".

"Поясніть ситуацію".

"Я не збираюся вам нічого пояснювати".

Продовжити знімання ТСН вдається тільки після виклику поліції.

Директорка закладу

Пан Іштван ділить палату ще з п’ятьма чоловіками. Умови задовільні, та чоловік каже — може обслуговувати себе сам і хоче додому. Якого в нього вже нема.

Будинок чоловіка більше йому не належить

Правоохоронці зʼясували — кілька місяців тому, згідно з договором дарування, його будинок у власності іншої людини. Хоча пенсіонер твердить: хату нікому не дарував.

Будинок чоловіка

"Нами було відкрито кримінальне провадження. Звернення стосувалося ймовірного неправомірного відчуження майна. Вже встановлено причетних осіб", — каже керівник Берегівської окружної прокуратури Денис Гіряк.

Що кажуть сусіди потерпілого

Будинок, в якому жив чоловік, хоч і старенький, проте розташований неподалік центру Берегова на тихій вулиці. Сусіди кажуть — нові власники тут поки не зʼявлялися, але тут вже бачили найнятих працівників.

Все життя пан Іштван жив тут сам, каже сусід. Родичів не мав. В будинку для літніх людей опинився після травми.

"Він поламав ногу і церква, що тут по Мужійській вулиці, завезли його до лікарні, годували його, приносили їсти додому, а потім віддали його у дім престарілих", — каже сусід чоловіка Олександр Горзов.

Що відомо про аферу на Закарпатті

В Офісі омбудсмена повідомили — до афери з нерухомістю можуть бути причетні нотаріус та керівник комунального закладу міської ради. Поки подробиць не розголошують. Але кажуть — кількість ошуканих пенсіонерів може вимірюватись десятками.

Протягом 2022-2023 років і січня цього року у двох спецвідділеннях центру померли 30 підопічних. Йдеться про підозрілі смерті самотніх літніх людей, які мали нерухомість. Тепер в прокуратурі перевірятимуть кожен випадок.

"Ми додатково піднімемо цю інформацію. Вживаються всі необхідні заходи щодо перевірки їхнього майна — куди воно вибуло. Чи це оформили за собою родичі чи знову ж таки нечисті на руку ділки", — каже керівник Берегівської окружної прокуратури Денис Гіряк.

Пан Іштван поки залишається в будинку для літніх людей. Але правозахисники вже шукають йому інше житло.

Будинок для літніх людей

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОМІСТИЛИ в притулок і ВІДІБРАЛИ БУДИНОК! На Закарпатті викрили шокуючу схему

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