Чоловік ухилився від мобілізації, бо "військова частина повернула його з навчання додому": як це закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У Миколаївській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Доманівського районного суду Миколаївської області.

У чому звинувачують чоловіка

За даними суду, чоловік у березні 2023 року отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК для відправлення до військової частини.

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Що розповів підсудний

На суді житель Миколаївщини провину заперечив. Він заявив, що «навесні 2022 р. його викликали до ТЦК, де повідомили, що потрібно пройти медичну комісію. Обвинувачений на військовому обліку до цього не перебував. В грудні 2022 р. йому вручили повістку, на яку він з’явився, пройшов медичне обстеження у лікарів і отримав висновок ВЛК. Далі йому видали військовий квиток та направили у м.Львів на навчання. Перебуваючи на навчанні, його спитали за документи та повернули додому, військовий квиток при цьому йому не повернули. Потім обвинуваченому вручили нову повістку для відправки у військову частину, але начебто не набралася група і йому повідомили в телефонному режимі, що непотрібно з’являтися. На виклик по повістці на 18.03.2023 р., він пізніше з’явився та надав документи, що за станом здоров’я не може служити».

Працівники ТЦК заперечили слова жителя Миколаївщини

Один із працівників ТЦК на суді заявив, що про перше відправлення чоловіка до військової частини, йому нічого не відомо. Проте у березні 2023 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Інший військовослужбовець стверджував, що підсудний отримав три «бойові повістки», проте постійно ухилявся від мобілізації.

Суддя проаналізував матеріали справи

Суд відхилив заяву жителя Миколаївщини про те, що йому нібито казали не приходити до ТЦК, оскільки він не надав жодних доказів, які б це підтвердили.

Суд також вивчив матеріали лікарів про захворювання підсудного та зробив свої висновки: «Надавши нові висновки лікарів, які були зроблені після рішення ВЛК, обвинуваченим не оформлено та належним чином не отримано рішення про відстрочку від проходження військової служби у зв`язку з мобілізацією. Вказане ще раз свідчить про умисність його дій та необхідність явки за мобілізаційним розпорядженням 18.03.2023, у вказаний час, будучи за рішенням ВЛК визнаним придатним до військової служби».

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень