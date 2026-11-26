На Київщині покарали чоловіка / © pixabay.com

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Броварський міськрайонний суд Київської області визнав винним у хуліганстві безробітного киянина, який у Броварах у парку «Перемога» біля флагштока з державним прапором України оголився та вчиняв дії сексуального характеру на очах у дорослих і дітей.

Про це йдеться у вироку суду від 19 листопада 2026 року.

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Обставини інциденту в парку «Перемога»

Інцидент стався ввечері 26 липня 2026 року, близько 21:10, у парку «Перемога» в Броварах. Перебуваючи неподалік флагштока з державним прапором України у присутності сторонніх людей, серед яких були неповнолітні діти, чоловік спустив шорти та спідню білизну й почав прилюдно мастурбувати, привертаючи до себе увагу перехожих.

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Дії фігуранта кваліфікували за ч. 1 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів відвертої неповаги до суспільства, що супроводжувалося винятковим цинізмом).

Позиція обвинуваченого та висновок психіатричної експертизи

У судовому засіданні раніше несудимий уродженець Києва повністю визнав свою провину, підтвердив усі обставини справи, щиро розкаявся та запевнив, що більше такого не повторить.

Водночас під час слідства була проведена судово-психіатрична експертиза, яка встановила, що чоловік має інвалідність ІІ групи та страждає на параноїдну шизофренію у стані неповної ремісії. Через це як на момент вчинення правопорушення, так і під час суду він не міг повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними, хоча госпіталізації до психіатричного закладу не потребує.

Вирок суду

Броварський міськрайонний суд визнав обвинуваченого обмежено осудним та винним у вчиненні кримінального проступку.

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Суд ухвалив:

призначити засудженому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на 1 рік (з обов’язком періодично реєструватися в органах пробації, повідомляти про зміну місця проживання і не виїжджати за межі України без дозволу);

застосувати до чоловіка примусовий захід медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку за місцем проживання.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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