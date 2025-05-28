Чоловіка відвезли до ТЦК, а він викликав поліцію та відмовився від мобілізації: як це закінчилось

Чоловік отримав повістку, проте ухилився від мобілізації / © ТСН.ua

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У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку і відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Чигиринського райсуду Черкаської області.

За даними суду, чоловік у вересні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Проте житель Черкащини категорично відмовився від мобілізації.

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На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що їхав до Черкас, де його зупинили військові ТЦК. Коли він був у військкоматі, то викликав поліцію, проте правоохоронців нібито до нього не впустили. Житель Черкащини скаржився, що хоча і був комісований 2002 року, проте його визнали придатним до мобілізації. Він також нарікав на ВЛК.

Суд встановив, що у чоловіка є діагноз хронічна люмбалгія. Проте його ВЛК врахувала. Попри заяви, чоловік так і не оскаржив рішення військово-лікарської комісії.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки та відмовився від мобілізації через «релігійні мотиви».

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