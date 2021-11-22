Чоловіка, який загинув після падіння із вікна 4 поверху лікарні, мали сьогодні виписати

Головна версія поліції - він стрибнув з вікна сам.

У шпиталі у Боголюбах поблизу Луцька 78-річний чоловік випав з четвертого поверху. Від отриманих травм він помер на місці. Відомо що це пацієнт, який лікувався від коронавірусу.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Чоловік випав з вікна четвертого поверху цієї ночі. Відомо, що у палаті він був не сам. І попередньо відомо, що його ніхто не штовхав. Також не було такого, що чоловік сидів на підвіконні і просто не втримався.

Головна версія поліції - він стрибнув з вікна сам. Тож зараз з’ясовують, чи міг хтось бачити, як чоловік стрибав додолу. За попередньою інформацією, це сталося після того як пацієнт телефоном поспілкувався зі своєю дочкою. Чи саме розмова з рідними схвилювала чоловіка, чи були на те якісь інші причини – поки невідомо.

Нещасний випадок чи суїцид: поблизу Луцька 78-річний чоловік випав з четвертого поверху

«Чоловік випав з четвертого поверху медзакладу, в якому проходив лікування. Тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи. Поліцейські встановлюють всі обставини і причини загибелі», - зазначили в поліції.

Лікарі поки ніякої інформації щодо психологічого стану пацієнта перед загибеллю не дають. Відомо, що він родом з сусідньої Львівщини. Пацієнт у лікарні з діагнозом коронавірусом перебував три тижні і вже сьогодні його мали виписувати.

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