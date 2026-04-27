Чоловіка з Івано-Франківська позбавили пенсії та змусили повертати 173 тисячі гривень

Чоловіка позбавили пенсії та змусили повертати усі виплати

Реклама

Івано-Франківський міський суд виніс вирок місцевому мешканцю, який за допомогою підроблених документів оформив собі пенсію по інвалідності. Чоловік використав фальшиву довідку львівської МСЕК і протягом трьох років отримував державні виплати, не маючи на це жодних законних підстав.

Про це йдеться у вироку суду.

Як чоловік отримав пенсію

Історія розпочалася ще влітку 2022 року. Обвинувачений, який працює майстром на приватному підприємстві, вирішив покращити свій фінансовий стан за рахунок бюджету. Він надав до сервісного центру Пенсійного фонду в Богородчанах завідомо підроблену виписку з акта огляду Сихівської міжрайонної МСЕК (м. Львів).

Реклама

Згідно з «документом», чоловіку встановили ІІІ групу інвалідності через загальне захворювання. При цьому слідство довело, що жодних обстежень у Львові він не проходив, а дані в довідці були повністю вигаданими.

Ціна обману: 173 тисячі гривень

На підставі фальшивки Пенсійний фонд справно нараховував виплати на картку «Приватбанку» обвинуваченого. З червня 2022 по червень 2025 року держава виплатила псевдоінваліду 173 751 гривню 69 копійок.

Коли махінація розкрилася, проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за статтею «шахрайство». Розуміючи неминучість покарання, він повністю визнав провину та добровільно повернув державі всю суму завданих збитків.

Вирок суду

Під час засідання суддя ОСОБА_1 врахував, що підсудний раніше не був судимий, виховує двох неповнолітніх дітей та щиро розкаявся. Також вагомим фактором стало повне відшкодування шкоди.

Реклама

Рішення суду:

Визнати чоловіка винним за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, що завдало значної шкоди).

Призначити покарання — 1 рік і 6 місяців позбавлення волі .

На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування терміну з іспитовим строком на 1 рік.

Тепер засуджений перебуватиме під наглядом органів пробації. Цей випадок став черговим у серії викриттів махінацій із довідками МСЕК, які останнім часом набули особливого резонансу в Україні.

Новини партнерів