Чоловіка з Хмельниччини засудили за інтимне спілкування зі школярками: подробиці шокують

На Хмельниччині засудили чоловіка / © pexels.com

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У Хмельницькій області до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який тероризував неповнолітніх в Інтернеті. Чоловік спілкувався зі школярками на пікантні теми та пропонував зустрічі.

Про це йдеться у вироку Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.

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Онлайн-полювання на дітей: як діяв зловмисник

Як встановило слідство, від травня 2025 року до березня 2026 року обвинувачений через месенджери Telegram, Viber та WhatsApp системно підшукував у мережі дівчат, знаючи про їхній малолітній та неповнолітній вік.

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Використовуючи власний смартфон, чоловік за власною ініціативою вступав із дітьми у листування, вельми активно вести розмови на сексуальні теми та підштовхував їх до розпусних дій. Крім того, він неодноразово пропонував малолітнім зустрічі для інтимних стосунків.

Також жителя Хмельниччини звинуватили у:

виготовленні та розповсюдженні порнографії: він фотографував власні оголені геніталії та надсилав файли малолітнім дівчатам, а також пересилав порнографічні відео іншим користувачам.

зберіганні дитячої порнографії: через пошукові системи в Інтернеті чоловік завантажив на свій телефон та зберігав відеофайли з дитячою порнографією.

Злочинну діяльність припинили правоохоронці під час санкціонованого обшуку в помешканні фігуранта, вилучивши його мобільний телефон із доказами.

Угода про визнання винуватості та вирок суду

У жовтні 2026 року між прокурором Кам’янець-Подільської окружної прокуратури та обвинуваченим за участю захисника було укладено угоду про визнання винуватості. Письмову згоду на укладення угоди надали батьки та законні представники всіх семи постраждалих дівчат. Обвинувачений беззастережно визнав свою вину за всіма інкримінованими статтями.

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Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області затвердив угоду про визнання винуватості та визнав чоловіка винним за цілою низкою статей Кримінального кодексу України (ч. 1, ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 156-1, ч. 1, ч. 3 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Рішенням суду зловмиснику призначено остаточне покарання:

5 років позбавлення волі (шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим);

Заборона строком на 3 роки займатися діяльністю, пов’язаною з розповсюдженням матеріалів через Інтернет, а також обіймати посади, пов’язані з вихованням та навчанням дітей;

Внесення відомостей про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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