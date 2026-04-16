Чоловіка з Києва позбавили пенсії та оштрафували на 102 тисячі гривень

У Києві покарали чоловіка, бо він незаконно оформив пенсію

У Києві чоловік використав підроблену довідку про інвалідність, щоб оформити щомісячні виплати від Пенсійного фонду. За це його позбавили пенсії та оштрафували на 102 тисячі гривень.

Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду м. Києва.

Як чоловік оформив пенсію за допомогою фальшивих документів

Як встановило слідство, обвинувачений, який працює приватним підприємцем, вступив у змову з невстановленими особами для виготовлення фальшивих документів. Ділки «намалювали» йому виписку з акта огляду МСЕК нібито від Одеської обласної установи.

У підробці йшлося про те, що чоловіку встановлено другу групу інвалідності через загальне захворювання. Документ містив фальшивий підпис голови комісії та підроблену печатку Одеської МСЕК.

Маючи на руках фальшиву довідку, чоловік діяв дистанційно:

Подав заяву онлайн: через вебпортал Пенсійного фонду завантажив документи, засвідчивши їх власним електронним підписом. Відправив поштою: для остаточного оформлення надіслав підроблену виписку поштою на адресу ГУ ПФУ в Харківській області.

План спрацював — йому призначили пенсію у розмірі 2980 грн на місяць. Протягом кількох місяців держава успішно виплачувала гроші на його картку «ПриватБанку», загалом нарахувавши 10 766 гривень.

Угода зі слідством та покарання

Коли схему викрили, чоловік не став заперечувати провину. Він пішов на угоду з прокурором, щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину. Суд врахував, що підсудний раніше не мав проблем із законом.

За сукупністю злочинів (шахрайство та підробка документів) чоловіку призначено покарання у виді штрафу. Загальна сума стягнення становить 6050 неоподатковуваних мінімумів, що дорівнює 102 850 гривень.

Окрім цього, засуджений має сплатити понад 3500 гривень за проведення експертиз. Гроші, якими він заволодів шляхом ошуканства, йому також доведеться повернути державі.

Нагадаємо, у Львові жінка на підставі фальшивої довідки МСЕК отримувала пенсійні виплати протягом майже чотирьох років. Загальна сума збитків, завданих державі, становить 127 400 гривень.