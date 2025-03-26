Чоловіка з роботи забрали до ТЦК, де дали повістку: він вигадав, як уникнути мобілізації

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

За даними суду, 30-річного жителя Львівщини у вересні 2023 року визнали придатним до мобілізації. Йому дали повістку, проте чоловік так і не прийшов до ТЦК та ухилився від мобілізації.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що його з роботи доправили до ТЦК.

"Йому надали документи для проходження ВЛК. Прийшли двоє лікарів, почали його перевіряти, інших лікарів не було. Він кров на аналіз не здавав. Однак скаржився на біль в коліні. Потім його документи передали до мобілізаційного відділення. Він повідомляв, що за станом здоров`я не може проходити військову службу. Потім йому вручили повістку на відправлення і сказали прийти наступного дня, принести паспорт та інші документи. Він дії працівників ВЛК та рішення не оскаржував. Розкаюється у вчиненому, просить суд не позбавляти його волі та врахувати, що в нього на утриманні дружина та малолітня дитина, у дружини нещодавно загинув брат", — йдеться у матеріалах суду.

Голова ВЛК зауважив, що у чоловіка раніше не було претензій до рішення комісії. Він додав, що чоловіка оглядали лікарі і він дійсно скаржився на біль у суглобі. Проте у медиків не було даних про те, що житель Львівщини раніше звертався по медичну допомогу через це.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львівській області до 3 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, але втік з автобуса дорогою до навчального центру.

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