Чоловіка з Тернополя від 2023 року затримує ТЦК, але його так і не мобілізували: що він робив

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Тернополі до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який від 2023 року ухиляється від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

За даними суду, чоловік у липні 2024 року відмовився отримувати повістку.

На суді житель Тернополя провину заперечив. Він заявив, що «працівники ТЦК та СП затримали його у січні 2023 року, завезли у ТЦК та СП та йому дали повістку на 23.01.2023. Він тоді прийшов сам у ТЦК та СП, провели ВЛК та відправили на лікування. Через деякий час його знову затримали працівники ТЦК та СП і відпустили. Наступного разу у серпні 2023 року його затримали працівники ТЦК та СП. Проводили ВЛК, при з`ясуванні чи має він судимості, він їм повідомив, що має. Тому йому сказали принести довідку про звільнення та призначили дату, коли він має її принести, на серпень 2023 року. Однак, того дня він не з`явився.

У подальшому його затримували працівники ТЦК та СП ще декілька разів. Востаннє його затримали 30.06.2024, направили на ВЛК. Зазначив, що лікарі його того дня не оглядали. Він повідомив працівникам ТЦК та СП, що не може бути призваний, бо його брат є особою із інвалідністю. Однак працівники ТЦК та СП відмовились приймати заяву. Після цього від відмовився від отримання бойової повістки, яку йому хотіли вручити».

Прокурор просив покарати чоловіка до 4 років позбавлення волі.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

