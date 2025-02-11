Чоловіка "забрали з військового полігону", але засудили за ухилення від мобілізації: причина

На суді житель Хмельниччини провину заперечував. Він заявив, що не мобілізувався до ЗСУ "через хворобу".

У Хмельницькій області до 3 років і 6 місяців засудили чоловіка, який від 2023 року ухилявся від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.

За даними суду, в жовтні 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що не прийшов до ТЦК через "запалення сідничного нерва". Також він хотів оформити догляд за бабусею, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Чоловік стверджував, що "3 вересня 2024 року його було мобілізовано та відправлено на полігон, де він перебував до 5 вересня 2024 року, а згодом його забрали оперативні працівники поліції. Останні його доправили до Хмельницького міськрайонного суду, де йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за іншим кримінальним провадженням".

Мати підсудного заявила, що син не планував іти до армії, оскільки "доглядає за бабусею".

"У вересні 2024 року сина забрали працівники РТЦК та СП та відправили для проходження військової служби, але через деякий час вона дізналася про те, що сина взяли під варту. Також у неї є інший повнолітній син, але про його місцеперебування свідок відмовилася повідомляти", – йдеться у свідченні жінки.

Факт ухилення від мобілізації був зафіксований 13 грудня 2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Суд встановив, що за даними поліції, чоловік від липня 2024 року перебуває на превентивному обліку в категорії "кривдник".

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Шептицькому на Львівщині до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації.

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