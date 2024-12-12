Чоловіка затримали працівники ТЦК і хотіли дати повістку: він викликав поліцію, все закінчилось несподівано

Чоловік заявив, що він не хоче йти на військову службу.

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Теофіпольського районного суду Хмельницької області.

За даними суду, чоловік у липні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Проте він категорично відмовився від отримання повістки та не прийшов до ТЦК для відправлення на військову службу.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що коли зранку їхав на роботу його зупинили працівники ТЦК та відвезли на медогляд. Житель Хмельниччини стверджував, що він "хворіє", проте нібито не мав можливості надати про це документи, а тому його визнали придатним до мобілізації та хотіли дати повістку.

"Йому стали вручати повістку, від якої відмовився, так як не надали можливості підготувати усі медичні документи, проте відмову від повістки працівники ТЦК не оформляли, мали намір залишити на ніч в ТЦК, щоб вранці відправити до військової частини, тому викликав поліцію. Приїхали поліцейські, також прибув якийсь старший працівник ТЦК, який мав право оформляти відмову від повістки, йому зачитали текст повістки про необхідність явки наступного дня о 5 год. ранку, та відпустили. Проте на вказаний час не з`явився, так як боїться йти на військову службу", - йдеться у свідченні підсудного.

Суд встановив, що чоловік за медичною допомогою не звертався і про його хворобу нічого невідомо. Крім того "навчання за професією 8334 "Водій навантажувача" у Тернопільському обласному комунальному навчально-курсовому центрі не є підставою для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Хмельницькому чоловік отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації.

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