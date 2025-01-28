Чоловікам із донецькими паспортами відмовилися надати лижі у Карпатах: що відомо про скандал

У Мережі спалахнув скандал через відмову надати лижі у пункті прокату Dzvin-ski в Карпатах. Начебто відвідувачам відмовили у цьому бо їхні паспорти були видані у Донецькій та Луганській областях.

Відмовили, бо донецькі та луганські паспорти

Молодий чоловік розповідає про це на відео, яке зроблене на ганку пункту прокату, і опубліковано у соціальних мережах.

Чоловік стверджує, що з цієї відмови почався їхній відпочинок у Карпатах. А ще додає, що їх ще й звинуватили у тому, що нібито через луганських та донецьких почалася війна.

"Кажуть, що схід і захід разом, і що ми єдина країна. Я пишаюся тим, що я з Донецької області, а хлопці пишаються тим, що вони з Луганської, Запорізької, Херсонської. А Dzvin-ski це до одного місця", – каже відвідувач на відео.

Він показує паспорт та додає, що "ця книжечка для деяких працівників нічого не значить".

Чоловік, який поскаржився, що йому відмовили в лижах через донецький паспорт / Колаж ТСН.ua

Брали три комплекти спорядження

У пункті прокату лижного спорядження кажуть, що насправді клієнти зі скандального відео отримали спорядження, вони каталися на ньому увесь день. Повернули його ввечері, а вже після цього, ймовірно, записали відео.

"Насправді відмови у наданні спорядження через донецькі чи луганські паспорти не було. Був інший нюанс. Клієнти брали три комплекти спорядження і ми затребували від них більшу кількість документів, як гарантію повернення. Тож крім закордонного паспорта, який, до речі, був виданий саме у Донецькій області, та посвідчення водія, ми видали їм лижне спорядження і вони пішли кататися", – розповідає ТСН.ua Віктор Сердинський, підприємець та представник компанії Dzvin-ski.

Були змушені поговорити про паспорти

Він додає, що ситуація виглядає дещо інакше, ніж те, що кажуть на відео клієнти.

"У процесі розмови, виникла дискусія стосовно того, наскільки документи, які видані у Донецькій чи Луганській областях можуть вважатися коректними, у тому плані, що за цими документами важко ідентифікувати та знайти особу, у тому випадку, якщо вона не поверне нам спорядження. Адже на окупованих територіях неможливо провести якісь дії", – пояснює Віктор Сердинський.

Чому дивляться на прописку у паспорті

У пункті прокату лижного спорядження кажуть, що раніше були такі ситуації, коли клієнти надавали їм документи видані на окупованих територіях, брали дороге спорядження та зникали разом з ним.

"Буває, що громадяни-зловмисники маючи документ, який виданий на тимчасово окупованій території, переїжджають в інше місто в Україні, кажуть що втратили документ, а насправді мають його у кишені, і роблять новий. Потім "зайвий" документ залишають у якості завдатка за лижне спорядження і зникають разом з ним. Ми просто не можемо знайти людину по такому документу, особливо у тих місцях, де не мають доступу наші правоохоронні органи. Такі випадки траплялися, ще з 2014 року. Я не кажу, що це масове явище, але якщо є 1-2 інциденти, то від них хочеться якось вберегтися. Власне про це ми розповіли нашим клієнтам. А їх це обурило", – пояснює Віктор Сердинський.

Обурення та вибачення

На думку представника пункту прокату, чоловіки зробили скандальне відео тому, що це їх зачепило за живе. У компанії запевняють, що теж зробили певні висновки з цієї ситуації, бо тема дійсно болюча.

"Гадаю, що у процесі спілкування саме цей момент про достовірність донецьких та луганських паспортів їх зачепив, як то кажуть, за живе. Клієнта це дуже обурило, і його вже важко було зупинити чи якось пояснити йому адекватність наших дій. Тому зі свого боку прошу вибачення, якщо саме це їх образило. Але ми лише пояснювали їм ситуацію, у якій змушені перевіряти такі моменти і звертати на них увагу", – зазначає підприємець.

Раніше ТСН.ua розповідав, що в Україні призупинять видавання та оформлення паспортів: названо причину.

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