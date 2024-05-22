Чоловіки у Києві ночують під стінами ТЦК та сплять на лавках: що відбувається

Щойно в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, як під військкоматами побільшали черги. Усім чоловікам потрібно оновити дані, а комусь — пройти ВЛК. І хоча від Міноборони запрацював застосунок, в якому теж можна оновити дані, аби не стояти в черзі під ТЦК, не всім це вдається зробити.

Чому так та що відбувається під стінами військкоматів у Києві? Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Новий закон, масові черги і чи запрацював додаток для оновлення даних?

Понад два роки в Україні не було чіткого закону про мобілізацію, в умовах війни його все ніяк не оновлювали й от 18 травня новий закон таки набув чинності. А нагадаємо, згідно з новими правилами, від цього дня всі чоловіки в Україні мають оновити свої дані, а ті хто мали статус обмежено придатних, повинні повторно пройти ВЛК, яка чітко визначить: чоловік або придатний, або ні.

Та крім ТЦК, від 18 травня оновити свої дані військовозобов’язані можуть не лише у військкоматі, а й в ЦНАПі та за допомогою нового застосунку від Міноборони “Резерв+”. Наразі додаток працює в тестовому режимі і він ще недосконалий, що визнають і в Міноборони, й обіцяють допрацювати недоліки. Водночас, варто визнати, що попри російське ІПСО, українські чоловіки масово йдуть і до ЦНАПів, і завантажують застосунок і йдуть до ТЦК. В Міноборони повідомили, що станом на 20 травня “Резерв+” встановили понад 600 тисяч користувачів.

Найбільше всіх дратують черги

Водночас нікуди не дівається бюрократія й з проблемами люди теж зіштовхуються. Журналістка Вікторія Гнатюк разом з колегою Аліною Туришин вирушили до одного з військкоматів у Києві, аби дізнатися, що відбувається безпосередньо на місці.

Всі чоловіки в один голос, перш за все, жаліються на шалені черги. Хтось тут у списку на вхід стоїть 20-м, а хтось потрапить лише тоді, коли перед ним пройде… дві сотні чоловіків. Подекуди люди змушені займати чергу під військкоматом ще вдосвіта й приходять о 5-й ранку, а є ті, хто навіть вирішує ночувати під стінами ТЦК: хто в машині, а хто просто неба на лавці у парку.

Їдуть навіть з інших міст за місцем реєстрації.

Добровольці — без черги, іншим — чекати

Але черги не стосуються добровольців, військові не на камеру кажуть, їх тут теж багато, й щойно стає відомо, що чоловік — доброволець, йому допомагають швидко пройти комісію та паперову бюрократію. Ще однією з причин таких черг називають те, що всі інші дочекалися останнього моменту й масово ринули в ТЦК, а тому тепер доводиться так довго чекати. Тим часом між собою чоловіки вже жартують, що біля стін військкомату можна робити бізнес.

Якщо прострочиш із датами, доведеться відповідати?

Ну що тут скажеш, українці є українці, яка б не була ситуація — знайдуть, з чого посміятися. Хоча це й не смішно, адже якщо комісію не пройдеш або не оновиш дані, можна зловити штраф. Ба більше, ті хто приходить по повістці, мають прописані чіткі терміни проходження ВЛК, але на чергу вони повпливати теж не можуть і не розуміють, що буде, якщо не зі своєї волі не встигнуть пройти комісію.

“Кольорова черга” — що це означає?

Як і раніше, черги до ТЦК та ВЛК розділені на кольори: червона — на медкомісію, ті, хто йдуть туди вперше, доносять результати аналізів, або йдуть за направленням, або ж вже прийшли за висновком. Зелена — для призовників від 17 до 27 років, тепер вже до 25, які ще не проходили військову службу або ж прийшли за приписним посвідченням. Синя — для рядових, солдатів, сержантів і старшин, які можуть прийти як на медкомісію, так і на звірку даних, є жовта черга — вона для офіцерів і чорна — це вже мобілізація, які прийшли по повістці, мають призов при мобілізації, за розпорядженням від підприємств або ж ті, хто захотіли вступити до лав армії добровільно.

Ну і як раніше — запис відбувається на листочку, але чоловіки ж кажуть, цю процедуру давно могли б спростити і нарешті напрацювати механізм електронної черги, бо її ніби й ввели, але по факту це наразі не працює.

Не все так просто і з додатком, є й ті, хто його встановили, але кажуть, що це все одно не звільняє їх від візиту до ТЦК.

Чому в ТЦК так повільно приймають людей?

Водночас у самому ТЦК не без проблем, їм також вимикають світло, відтак прийом фактично зупиняється, бо може не працювати техніка. Те ж саме, зрозуміло, і під час повітряної тривоги.

Чи готові воювати?

Втім, попри це, категорично налаштованих проти мобілізації, принаймні під час цього візиту ми не зустріли. Чоловіки кажуть, якщо дійте черга й до них — підуть до лав армії.

Є серед тих, хто очікує в черзі, і заброньовані на роботі.

Крім цього, оновити дані прийшли хлопці, яким до мобілізаційного віку ще далеко.

Як надалі розвиватимуться події, покаже час. Втім, недоопрацювання є, а з плюсів — чоловіків, які дійсно йдуть до військкоматів чи то оновлювати дані, чи то сумлінно з’являються по повістці, дійсно багато.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПІД ТЦК І ВЛК — ШАЛЕНІ ЧЕРГИ! Чоловіки ночують в авто і на лавках! Мобілізація у Києві!

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