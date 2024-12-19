Чоловіків мобілізують навіть з бронюванням: деталі нових скандалів з ТЦК

Мобілізують навіть з бронюванням! В Україні вразили гучною заявою. Нардеп повідомив, що працівники ТЦК примусово доставляють до терцентрів громадян, які мають при собі документи про бронювання. Аргументація однакова – дані відсутні в системі "Оберіг", а паперові документи не визнаються працівниками. Ба більше, "лагідна" мобілізація та "бусифікація" військовозобов’язаних в Україні, на жаль, продовжується. Гучний скандал за участі представників ТЦК трапився на Волині.

Всі деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

Свавілля ТЦК

ТЦК мобілізує працівників провайдерів зв’язку, попри наявність документів про бронювання. Про такі випадки повідомив член парламентського Комітету з питань національної безпеки Олександр Федієнко. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"До мене як члена Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки надходить багато звернень як від громадян так і від організацій щодо протиправних дій ТЦК та СП. Змушений констатувати що намітилась нова тенденція – працівники ТЦК примусово мобілізують працівників які мають при собі документи які підтверджують їх бронювання", - зазначив Федієнко.

Також депутат навів відповідні приклади. Так, 18 листопада працівники провайдера звʼязку, виконуючи свої посадові обов’язки, виїхали з м. Мукачево в с. Солотвино Тячівського району Закарпатської області для відновлення лінії звʼязку. На блокпосту на в’їзді в населений пункт Нижня Апша їх зупинили працівники Тячівського РТЦК. Одного з працівників, незважаючи на документи бронювання, в той же день, направили в Ужгород. Після переміщення по різних військових частинах, нарешті, 20.11.2024 бронювання працівника визнали та 21.11.2024 відвезли до Тячівського РТЦК. Крім того, 29 жовтня бригада провайдера повертались з робіт на лінії з м. Богодухів Харківської області на службовому автомобілі та, як потім з’ясувалось, були зупинені працівниками Слобідського РТЦК, які, як зазначає Федієнко, не представлялись, були в "балаклавах".

"При перевірці військово-облікових документів, були пред’явлені документи, які у встановленому порядку підтверджували наявність бронювання. Проте двох працівників було затримано, доставлено у приміщенні Слобідського РТЦК та СП м. Харків, у них відбирались мобільні телефони. На одного з працівників було накладено штраф в сумі 17 тис. грн, який потім було скасовано, як неправомірний. Працівників відпустили" - зазначив депутат.

В іншому випадку під час виконання працівником провайдера трудових обов’язків він був зупинений представниками поліції, які, після перевірки документів, незважаючи на наявність документів щодо наявності відстрочки (броні) від мобілізації до 26 січня 2025 рок, був "затриманий та доставлений до Хаджибейського РТЦК та СП".

"Протокол про адміністративне затримання не складався, рідних затриманого не було повідомлено про його місцеперебування. Правнича допомога не надавалась та не допускали адвоката. Громадянин при наявності дійсного бронювання, проти його волі, утримувався в РТЦК та СП понад два тижні" - розповів нардеп.

Олександр Федієнко зазначив, що насправді подібних фактів значно більше і він навів лише ті, над якими працював протягом останнього тижня. Він звернув увагу представників ТЦК, що "не варто зловживати повноваженнями" і надягати "балаклави". Також, за його словами, скеровані відповідні звернення щодо службової перевірки.

"Лагідна" мобілізація продовжується

Тим часом на Волині стався черговий скандал із ТЦК. Чоловіка нібито побили люди у військовій формі та забрали його з лікарні у військову частину. Відео частини інциденту опублікував чоловік, який представився братом постраждалого. За його словами, сталося це в місті Ковель. Спершу нібито працівники ТЦК "дали під дих" його брату під час перевірки документів. На місце викликали "швидку" та поліцію. Зі слів брата, постраждалого відправили на обстеження хірурга. Звідти його нібито забрали люди у формі і, нічого не пояснивши дружині, кудись повезли. На відео — чоловіка з нош перекидають в автівку.

Варто підкреслити, що на цей скандал вже відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, працівники Ковельського міського ТЦК не надали можливості його представнику поспілкуватися з постраждалим і повідомили, що "вивезли його до військової частини"

"До мене надійшло звернення від заявниці, яка поскаржилася на дії працівників Ковельського міського ТЦК та СП. 1. Жінка повідомила, що її чоловіку завдали тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. 2. Прямо з медзакладу його примусово доставили до Луцького МТЦК та СП. Мій представник у Волинській області одразу виїхав до обласного ТЦК та СП для з’ясування обставин. Однак працівники центру комплектування не виконували вимоги Представника і не надали можливості поспілкуватися з утримуваним", - написав Лубінець.

Представник Лубінця вже повідомив прокуратуру та подав заяву до ДБР стосовно цього інциденту. Омбудсмен зазначив, що дії працівників Волинського ОТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП суперечать вимогам Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" та можуть бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України.

Боротьба з "бусифікацією"

Нагадаємо, нещодавно Лубінець заявив, що працівники ТЦК дедалі менше використовують насильницький підхід під час мобілізації громадян. Лубінець пояснив, що його Офіс уважно реагує на всі скарги громадян щодо незаконних дій співробітників ТЦК. Він наголосив, що в окремих випадках його рішення призводили до відкриття як кримінальних, так і дисциплінарних проваджень. У деяких випадках це навіть завершувалося дисциплінарними стягненнями щодо винних працівників. Протягом цього року Офіс омбудсмена отримав понад чотири тисячі звернень про можливі порушення під час мобілізації.

"Усе менше і менше ми бачимо випадки саме фізичної "бусифікації". Ми це так називаємо. Десь уже зрозуміли, що такий підхід не працює. Але окремі факти порушення прав громадян України під час мобілізації залишаються", - додав омбудсмен.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВІ СКАНДАЛИ З ТЦК: чоловіків мобілізують навіть з бронюванням!

Нагадаємо, омбудсмен заявив про зменшення випадків "фізичної бусифікації".

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