Чоловіку у ТЦК дали повістку, але військові частини відмовлялись брати його на службу: яка причина

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.

За даними суду, чоловік отримав повістку і у серпні повинен був прийти до ТЦК, проте ухилився від мобілізації.

Реклама

На суді житель Житомирщини провину визнав. Він зазначив, що перебуває на лікуванні, як наркозалежний. Чоловік наполягав, що «ВЛК він пройшов за 5 хвилин». Тоді його возили у військові частини Чернігова та Житомира, проте там його відмовлялись брати на службу. Чоловік також зазначав, що в нього трапляються епілепсії і якщо у нього буде приступ, то він боїться за життя побратимів. Проте у ТЦК йому дали чергову повістку і заявили, що його «возитимуть по частинах, поки кудись не візьмуть на службу». Тоді він вирішив ухилитись від призову.

Суд встановив, що у чоловіка дійсно є «розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів, синдром залежності». Проте він придатний для служби в окремих підрозділах.

Жителя Житомирщини визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі. Також він повинен заплатити 1700 грн штрафу.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Реклама

Нагадаємо, у Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.