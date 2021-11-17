Чоловіку, який погрожував підірвати будинок у Білій Церкві і кидався із сокирою на копів, загрожує довічне ув’язнення

Чоловіку, який погрожував підірвати будинок у Білій Церкві і кидався із сокирою на копів, загрожує довічне ув’язнення

55-річного чоловіка затримали, його підозрюють у замаху на життя правоохоронців.

Погрожував підірвати будинок і кидався з сокирою на копів. У Білій Церкві, що на Київщині, правоохоронцям довелося брати штурмом оселю місцевого жителя. Мешканців багатоповерхівки евакуювали, газ і електрику - вимкнули. Лише після цього чоловіка вдалося затримати.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Зараз у цьому будинку вже майже нічого не нагадує про те, що тут відбувалося напередодні. Учора ввечері до чоловіка, який тут мешкає, прийшов його племінник. Він же був і його опікуном, кажуть сусіди. Але його дядько поводився неадекватно. Той довелося викликати до нього поліцію. «Побачили в дзеркало, що особа стоїть за кутком із сокирою. Пройшли з щитами. Їм неодноразово по щиту вдарило», - розповідають правоохоронці.

Крім сокири, у руках ще був ніж. Потім у копів полетіли скляні банки. «Він намагався вийти з квартири, пробивати назовні. То ми його закрили і він сокирою бив двері, намагався розбити вщент», - додають копи.

Поліцейські вирішили викликали підмогу. А мешканців будинку, близько шести десятків людей, почали виводити з будинку. «Всіх із під’їзду евакуювали, бо сказали, шо вроді газу напустив. Садок відкрили нам, щоб не мерзли», - кажуть місцеві.

«Особа в неадекватному стані фактично була зачинена в приміщенні і погрожувала всьому будинку підірвати газом. Прийнято було рішення щодо відключення будинку від газопостачання, а відповідно й квартири від електрики», - розповідає керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

У Білій Церкві чоловік погрожував підірвати будинок і кидався із сокирою на копів | Новини України

Лише після цього приступили до штурму. 55-річного чоловіка затримали, його підозрюють у замаху на життя правоохоронців. І за це йому може загрожувати навіть довічне ув’язнення. Але спершу експертиза має встановити - чи осудний він? Бо за інформацією поліції, у затриманого психічні розлади. Це ТСН також підтвердили й сусіди.

«30 років чи шо, він хворий. Вроді з головою щось і кажуть, що 30 років тому його сильно побили. І він відтоді підлікувався, жив. Нібито, каже, навесні до нього вже приїжджала поліція. Він підлікувався і повернувся назад.», - кажуть сусіди.

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