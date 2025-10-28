Чоловіки штовхали по Києву тролейбус: що трапилося

Тролейбус

У Києві дев’ять чоловіків штовхали тролейбус. Незвичне дійство помітили на проспекті Василя Порика у Подільському районі перехожі і опублікували у Мережі з підписом «Кращому транспорту у Києві…? Штовхати!».

Столичні транспортники розповіли, що насправді трапилося на Виноградарі.

У Департаменті транспортної інфраструктури ТСН.ua повідомили, що на ділянці, де знято відео, тривають дорожні роботи. Тролейбус намагався об’їхати перешкоду та відірвався від контактної мережі.

У Києві пасажири штовхали тролейбус / © Київ оперативний у Telegram

«Працівники дорожньої служби допомогли підштовхнути транспортний засіб до місця підключення. Пасажири теж долучились до допомоги. Окремо дякуємо колегам-дорожникам і пасажирам за підтримку та допомогу, а також за розуміння ситуації», — розповіли у департаменті.

Там додають, що після відновлення контакту з мережею тролейбус продовжив рух за маршрутом. Ситуація була короткочасною та не створювала загрози.

