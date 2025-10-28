- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 157
- Час на прочитання
- 1 хв
Чоловіки штовхали по Києву тролейбус: що трапилося
Незвичну картину помітили на столичному Виноградарі.
У Києві дев’ять чоловіків штовхали тролейбус. Незвичне дійство помітили на проспекті Василя Порика у Подільському районі перехожі і опублікували у Мережі з підписом «Кращому транспорту у Києві…? Штовхати!».
Столичні транспортники розповіли, що насправді трапилося на Виноградарі.
У Департаменті транспортної інфраструктури ТСН.ua повідомили, що на ділянці, де знято відео, тривають дорожні роботи. Тролейбус намагався об’їхати перешкоду та відірвався від контактної мережі.
«Працівники дорожньої служби допомогли підштовхнути транспортний засіб до місця підключення. Пасажири теж долучились до допомоги. Окремо дякуємо колегам-дорожникам і пасажирам за підтримку та допомогу, а також за розуміння ситуації», — розповіли у департаменті.
Там додають, що після відновлення контакту з мережею тролейбус продовжив рух за маршрутом. Ситуація була короткочасною та не створювала загрози.
Нагадаємо, у Києві горів будинок, де мешкає Вєрка Сердючка.