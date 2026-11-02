Чоловіки у Петропавлівській Борщагівці — військові в СЗЧ з Нацгвардії: генерал Півненко розкрив нові деталі

Під Києвом мітингувальники обступили генерала Півненка

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Командувач Національної гвардії, генерал Олександр Півненко приїхав до будинку в Петропавлівській Борщагівці, який оточили протестувальники з вимогою звільнити утримуваних там людей.

Біля воріт до будинку, де утримували заручників, він вступив у словесну перепалку з протестувальниками.

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«Військослужбовці — це наше все, що захищає нашу Україну. І будь-які погані до них відносини — це неможливо. Я так кажу, послухайте, я так кажу громчє. Не треба на мене кричати. Я один тут, а у вас багато. Дайте мені сказати», — заявив генерал.

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За словами командувача Нацгвардії, чотирьох військових госпіталізували (після СЗЧ їх повернули у підрозділ), а решта чоловіків у будівлі — військовослужбовці НГУ.

Протестувальники своєю чергою вимагають звільнити всіх чоловіків, які залишаються всередині будинку, а не лише 4 поранених.

Півненкові закинули, як він може пояснити, що утримувані мають синці і ознаки побиття.

«Російська агресія не дає права катувати людей», — обурювався один із протестувальників.

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Півненко запевняв, що буде проведено службове розслідування, а винні — покарані.

Що відомо про скандал у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, раніше у місцевих Telegram-каналах почали поширювати повідомлення про нібито 40 людей, яких утримують у підвалі приватного будинку у Петропавлівській Борщагівці. Також з’являлися твердження про тяжкий стан людей усередині і про озброєних осіб, що їх охороняють.

Згодом стало відомо, що конфлікт стався поблизу приватного будинку, де попередньо перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Інформацію про загиблих або травмованих Нацгвардія у коментарі ЗМІ спростувала.

Згодом стало відомо, що у середині перебувають приблизно 25-30 людей. Чотирьох з них погодилися віддати медикам.

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ТСН.ua зібрав усе, що відомо про інцидент, свідчення медиків, дії місцевих жителів та офіційну позицію правоохоронців.

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