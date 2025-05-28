Мобілізація в Україні / © ТСН

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Військовозобов’язані чоловіки в Україні, які раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Інакше їм загрожує штраф — від 17 тисяч гривень.

Кого це стосується, які є винятки і навіщо всіх відправляють на повторну ВЛК — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Хто має пройти повторну ВЛК

За законом України від 12 лютого 2025 року № 4235-IX, чоловіки віком від 25 до 60 років, які були раніше визнані обмежено придатними, до 5 червня мають пройти повторне ВЛК на визначення ступеня придатності до військової служби.

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При цьому, згідно до Закону, такі особи мають самостійно з’явитися до ТЦК та СП за місцем військового обліку та пройти медичний огляд ВЛК.

Навіщо всіх відправляють на ВЛК

Від 4 травня 2024 року втратили чинність такі формулювання з українського законодавства про військову службу:

«обмежено придатний до військової служби»,

«непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час».

Тепер усі чоловіки віком від 25 до 60 років, які мали у військово-обліковому документі такі статуси, мають повторно пройти ВЛК.

За результатом медичного огляду їхній статус зміниться на «придатний» або «непридатний».

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Офіційно нові статуси звучать так:

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку,

непридатний до військової служби з переоглядом (за 6-12 місяців),

тимчасово непридатний (людина, яка потребує лікування або лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків),

придатний лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь чи відстрочка

Винятком становлять лише особи з інвалідністю будь-якої групи — на них цей обов’язок не розповсюджується.

Водночас наявність бронювання чи відстрочки не скасовує обов’язку пройти ВЛК.

Чи мають студенти і аспіранти проходити ВЛК

Також ВЛК мають пройти студенти та аспіранти, попри наявність відстрочки від мобілізації.

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Вищі навчальні заклади вимагають в студентів копії документів з відміткою про проходження відповідного медичного огляду.

«Згідно до листа МОН від 22.05.25р, військовозобов’язані студенти в віці від 25 до 60 років, які мають статус обмежено придатні, повинні пройти ВЛК до 5 червня та надати документальне підтвердження до ІІ відділу (який відповідальний за ведення військового обліку) закладу освіти, в яких вони навчаються», — зазначила Марина Бекало.

Як пройти повторну ВЛК

Військовозобов’язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від ТЦК та СП.

Отримати направлення на ВЛК також можна без відвідування ТЦК СП — через застосунок «Резерв+».

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Який штраф, якщо не пройти ВЛК

Наслідками не проходження медичного огляду ВЛК може бути штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень згідно до ст. 210 КУпАП.

Крім того, порушника військового обліку можуть оголосити у розшук, щоб доставити до ТЦК СП.

«Його сплата не звільняє від обов’язку пройти медичний огляд, а також оголошення військовозобов’язаної особи у розшук з метою доставлення до ТЦК та СП», — зазначила Марина Бекало.

Раніше ми писали про нові правила мобілізації: що змінилося від 6 травня.

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