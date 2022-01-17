Чому чобіт російського солдата ступив на землю Казахстану і як це вплине на ситуацію в Україні

Чому чобіт російського солдата ступив на землю Казахстану і як це вплине на ситуацію в Україні

Існує припущення, що у цій країні Середньої Азії вперше використали технологію контрреволюції.

У січні 2022 року на територію Казахстану у складі сил ОКДБ увійшли підрозділи російської армії. Такою була реакція Путіна на масові протести в сусідній країні, під час яких загинуло понад 200 мітингувальників, а близько 2 000 було затримано. Існує припущення, що у цій державі Середньої Азії вперше використали технологію контрреволюції.

Як висадка російського десанту в Казхстані за три з половиною тисячі кілометрів від Києва може вдарити по Україні? Чи відвернуть події в Казахстані увагу Путіна від вторгнення? І чи вплине неспокій в світовій урановій скарбниці на суми у наших платіжках за електроенергію? Про це йдеться у неділю, 16 січня, в сюжеті ТСН.Тиждень.

Вибух газових цін

Протести розпочалися на початку січня в казахському місті Жанаозен. Причиною стало те, що автомобільний газ, яким так багатий Казахстан, раптом подорожчав удвічі.

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Як для України, ціни не змінилися сміховинно – пропан-бутан, який коштувавз 60 теньге, почали продавати по 120. Тобто його вартість від 3,5 грн зросла до 7 гривень за літр палива. На українських заправках газ коштує 19 гривень.

Але Жанаозен - це місто нафтовиків, де добре знають і вартість палива, і тих, хто на цьому кому йде навар. Тому економічний протести швидко доповнився гаслами “Шал, кет!”, що казахською означає “Діду, йди геть!”. Пояснювати в Казахстані, про якого діда йдеться - не треба нікому .

Хто такий Назарбаєв

Нурсултан Назарбаєв очолював країну 30 років, переживши всіх, хто захопив владу після розпаду Радянського Союзу. Це не так конкретна особа, як клан, якому належить і влада, і силові структури, і всі багатства країни. Його особистий статок оцінюють у 200 млрд доларів. Молодша дочка Алія Назарбаєва легко виклала 300 мільйонів доларів на хатинку у Лондоні та приватний літак - і це лиш одна транзакція, яку зауважила британська преса.

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Тридцять років Назарбаєв успішно маневрував між трьома родоплемінними жузами всердині країни та між Китаєм, Росією й Ісламським світом ззовні. Він побудував тисячі пам’ятників самому собі. І головний з них - штучно перенесена столиця із Алмати в колишній Целіноград, який на його честь назвали Нур-Султаном.

І раптом несподівано в Казахстані відбулася операція “Наступник”. У 2019 президентом офіційно стає нікому невідомий Касим-Жомарт Токаєв. Але “лідер нації” Назарбаєв нікуди не зник, він очолив Раду нацбезпеки – структуру, якій підпорядкував усі важелі впливу в країні. На важливі зустрічі Токаєв з Назарбаєвим їздять парочкою. А Путін навіть забув ім’я офіційного президента – бо це не важливо.

Російський десант

Натомість Путін не забув миттєво відреагувати на запрошення Токаєва ввести в країну іноземні війська Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), своєрідного антиНАТО, куди увійшли Казахстан, Росія, Узбекистан, Вірменія, Киргизстан та Таджикістан.

Те, що не вдалося провернути з Януковичем в Україні у 2014-тому вдалося в Казахстані з Токаєвим у 2022-му. Добровільна окупація. Російський десант на фоні кривавого побоїща – те, що надовго закарбується в пам’яті казахів.

Провокатори та мародери

Поставити чобіт своїх солдатів на чужій території Кремлю допомогла ще одна спецоперація - організований криміналітет випустили з в'язниць та зібрали в організовані групи.

У якийсь момент мирний протест, який підтримали в різних куточках країни, зокрема багатому Алмати, переріс у справжнє криваве побоїще, де головну картинку створювали мародери. Шеренги мирних мітингарів почали насичуватися провокаторами.

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Протести за свободу від автократії переросли у погроми. Казахські “тітушки” були на голову ефективнішими, ніж в Україні, і послідовно дискредитували ідею протестів.

Це дало підстави Токаєву зробити заяву, що в країні діють тисячі закордонних терористів. Їхніх тіл, щоправда, не знайшли, пояснивши це тим, що бойовики викрали їх із моргів. Дурнішого пояснення від президента країни годі й уявити. Але тут головне результат - і досвідчені ляльководи його забезпечили.

Поліція втекла, практично здала місто, давши можливість для мародерства. Погромів не любить ніхто, тож ті, хто спочатку підтримав революцію, від неї відсахнулися. Краще тиран – ніж таке, думали вони.

Кому це вигідно

Те, що вигоду від казахстанської трагедії отримав лиш Кремль, наводить на думку, що сама Росія намагалася дестабілізувати ситуацію в Казахстані. Нурсултан Назарбаєв був важковаговиком і вкрай незалежною фігурою для планів Путіна. Токаєв же залишився при владі завдяки російським штикам.

Ставлення Росії до ситуації в Казахстані найпрямолінійніше висловив відомий одіозний російський політик Володимир Жирновський.

“Територія у них не своя, більшу частину їм передав Сталін як подарунок. Віддали половину південного Сибіру, пів Уралу. Вони завжди жили в страху, що колись доведеться повертати. Невдовзі буде сто років, як влада керує територією, яка їм, казахам, ніколи не належала”, - заявив він.

Наслідки для України

Події в Казахстані значно підняли ціни на уран, на якому працюють, зокрема, українські АЕС. Якщо ціни надалі будуть рости, можливо, незабаром ми отримаємо платіжки з новими сумами. І вони нас геть не втішать.

Окрім того, Казахстан серйозний гравець на нафтогазовому ринку. Щоправда, досі всі спроби України купувати енергоносії безпосередньо у Казахстану натикались на російську блокаду. На думку експертів, теперішня ситуація може відбитися на ціні на нафту та інші енергоносії, якщо президент Токаєв стане повною маріонеткою в руках Росії.

І це найгірший наслідок насамперед для України, оскільки Путін відчув себе на крок ближчим до реалізації своєї маніакальної ідеї - відновлення Радянського Союзу.

Чим небезпечна для України контрреволюція у Казахстані | Новини світу

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