На Вінниччині родина поласувала небезпечними грибами: наслідки плачевні

На Вінниччині родина отруїлася грибами, 9-річного хлопчика ледь встигли врятувати медики. Дитину вже в напівпритомному стані доправили до реанімації. Батько теж потрапив до лікарні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.

На Вінниччині родина отруїлася грибами

Батьки кажуть, що збирали лисички, маслюки і печериці. Село, де живе родина, - неподалік лісу, тому грибний сезон тут не пропускають.

Після вживання грибів дев'ятирічного Сашка терміново доправили до реанімації дитячої обласної лікарні. Хлопчик був у напівпритомному стані. Аналізи свідчили про отруєння грибами, кажуть лікарі. І, найімовірніше, це були не печериці.

"Ураження печінки, підвищений білірубін вказували на пошкодження нирок. Часто такі клінічні ознаки супутні в разі отруєння блідою поганкою. Це отруйний гриб, який викликає летальність, і ця клінічна картина була схожа на отруєння цим грибом", - каже Анатолій Стародуб, завідувач відділення інтенсивної терапії Вінницької дитячої лікарні.

Анатолій Стародуб

Чому дітям не можна їсти гриби

Добу хлопчик провів у реанімації. Його вдалося стабілізувати і вже навіть з'явився апетит. Батько дитини теж у лікарні, він вживав ту саму страву. Гриби - це завжди ризиковано, а надто для дітей - наголошують медики.

"Дітям взагалі не давати цього продукту, він не корисний, жодної користі не приносить, перевантажує ферментну систему. Ці ферменти адекватно переварюють гриби лише від 14-річного віку, гриби - це не основна їжа, а смаколик, без якого можна обійтися", - каже Анатолій Стародуб.

Збирання грибів

Та навіть в їстівних грибах може чаїтися небезпека, кажуть токсикологи. Вони накопичують важкі метали та інші шкідливі речовини.

"Дикорослі отруйні гриби, які іноді спутуються з тими, які можна вживати в їжу, і таким чином зʼявляється перший вид отруєння", - каже токсиколог Сергій Недашківський.

Гриби перед приготуванням треба відварювати

З початком грибного сезону кількість отруєнь зростає в рази, кажуть медики. Адже навіть досвідчені грибники припускаються помилок. А родина хлопчика знехтувала елементарними правилами.

"Ці гриби вони готували неправильно, не відварювали, одразу пожарили і вжили. Були порушення обробки і збирання", - каже Анатолій Стародуб, завідувач відділення інтенсивної терапії Вінницької дитячої лікарні.

На Вінниччині родина отруїлася грибами

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Ціла родина отруїлася грибами! Трагедія на Вінниччині!

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