Чому досягти перемир’я з Росією неможливо: Жданов шокував відповіддю

Водночас, за його словами, для України немає жодного сенсу в частковому перемир’ї.

Всеосяжного перемир'я на суходолі, на лінії бойового зіткнення між Росією та Україною в нинішніх умовах досягнути фізично неможливо.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Хоч що не робіть – майже мільйон осіб перебувають у прифронтовій зоні. І гарантувати, що ніхто з них не відкриє вогонь без залучення третьої сторони, яка б не просто контролювала, а яка б розвела протиборчі сторони, яка б взяла на себе відповідальність за виконання вимог припинення вогню – без цього вирішити це питання неможливо”, – пояснює Олег Жданов.

Водночас, за його словами, для України немає жодного сенсу в частковому перемир’ї.

“На жаль, я так розумію, що це тиск з боку США. Трамп просто хоче, щоб ми припинили вогонь. Навіть американські політологи пишуть, що у Білого дому жодного плану немає, вони діють ситуативно. Трамп хоче і він тисне – давайте припиняти вогонь, а там розберемося. Головне – припинити стріляти, щоб ніхто не вмирав. На жаль, так. Тому ми змушені були погодитися”, – каже Олег Жданов.

Раніше ми писали про те, що РФ цинічно звинувачує Україну у зриві "енергетичного перемир'я". Читайте, що про це каже Генштаб ЗСУ.

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