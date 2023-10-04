Чому громадяни Куби воюють проти України: як Росія вербує найманців, скільки платить та що кажуть їхні рідні

Росія набирає до повітряно-десантних військ іноземців. Йдеться про непальців, які служать в одній із бригад, а до іншої записували кубинців. Скандал з вербуванням найманців на Кубі спалахнув ще місяць тому, тоді батьки з Куби скаржилися журналістам: гадки не мали, куди вирушають їхні діти, їх обманювали, заманюючи на велику зарплату до Росії.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

За вбивства українців кубинцям платять 2 тисячі доларів та обіцяють російське громадянство

Кубинським найманцям за вбивства українців платять пристойні зарплати, вони додому присилають кошти.

"Якби ми не були такі бідні, хіба поїхали б туди всі ці чоловіки? Мій працював будівельником, але роботи не було. Одного дня каже: все, більше не можу. Я питаю: що сталося? Не хвилюйся, каже, я знаю, що робити", - розповідає дружина кубинського найманця Яміделі Сервантес.

Вона телефонує своєму чоловікові - 49-річному колишньому будівельнику. З того самого смартфона, який купила за гроші, що Енріке Гонсалесу виплатили, коли той записався воювати.

Дружина кубинського найманця, який воює на боці окупантів

"Я знав, що підписую контракт, коли сюди їхав. Росія мене сюди привезла. Всі знають, на що підписувалися, я переконаний. Всі приїхали воювати. Всі це знали", - каже кубинський найманець.

Як вербують і готують найманців із Куби для вбивств українців

Гонсалес переказав дружині більше двох тисяч доларів США - суму, в сто разів більшу за середньомісячну кубинську зарплатню. Показуючи тренувальний табір, оточений соснами, він каже, що разом із ним підготовку проходять більше сотні кубинців. Куди саме й коли їх відправлять - ніхто не знає. В обмін на військову службу обіцяють не лише гроші, а і російське громадянство.

"Вона спершу сказала, от-от буде рейс. Потім пропала. Пишу, гей, ви ж казали - повідомите, коли літак. А вона: тут проблема з кубинцями. Потім тижні за три я бачу, що проблеми всі через цих двох хлопців. Але ще до того мені друзі кажуть: ти розумієш, що на війну записуєшся? Я сказав їм: я знаю", - каже житель Куби Йоан Віонді.

Житель Куби, який погодився вбивати українців за гроші

Скандал на Кубі вибухнув наприкінці літа через двох хлопців, які поговорили з місцевим блогером, стверджуючи - їх наймали як будівельників, а привезли до військкомату. На сполох після цього забили й батьки кількох контрактників.

"Вони вилітають з крихітного аеропорту, з туристичного острова. Тисячі хлопців вилітають. Я не розумію, як, з усією нашою службою безпеки, ніхто не знав, що ті літаки звідти летять. Як вони могли це пропустити? І кажуть, що це вже довго триває", - каже мати найманця Деніса Кастільйо Мерілін Вінент.

Готові вбивати українців, щоб не померти з голоду

Владі довелося реагувати, затримали сімнадцятьох людей, серед них - і найманці, яких не встигли відправити до Росії, і вербувальниця. Відтоді про це жодних новин на офіційних каналах. Номер, з якого зв'язувалися з цим хлопцем, теж мовчить.

Найманці кажуть, що готові вбивати українців в Україні, щоб не померти з голоду на Кубі.

А деякі навіть викладають фото в російських тільниках у соцмережі, розповідаючи, що перебувають під Тулою.

Українські активісти зі спільноти InformNapalm, проаналізувавши вміст поштової скриньки тульського начальника пункту прийому на контрактну службу майора Перевозчикова, знайшли фото й перекладені російською паспортні дані майже двохсот громадян Куби. Росія настільки неперебірлива, що найстаршому - 69 років, наймолодшому - ледве виповнилося 18. Документи підтверджують: країна-агресорка дійсно пропонує цим людям по дві тисячі доларів на місяць. Фотографуючись на тлі ящиків із соняшниковою олією, якими Росія допомагає Кубі, російському послу довелося відповідати на запитання журналістів, скільки кубинців записалося до російської армії і де вони зараз перебувають. Проте представник країни-окупантки каже, що "нічого не знає".

Кубинці "зникають безвісти" на війні проти Україні

Саме на тлі олії в російському магазині сфотографувався і ще один кубинський рекрут, Роберто Саборіт - це фото журналістам демонструє його батько, який теж тепер не має зв'язку із сином. Росія відправляє на Кубу дешеву нафту й різноманітні промислові товари, Куба натомість знову приймає прямі рейси з Росії і доєдналася до російської платіжної системи "Мір".

Кубинський найманець під час навчань у РФ

Багато кубинських мігрантів досі бачать Росію багатшою і зручнішою країною за власну, відтак пропозиції отримати російське громадянство за контракт для них звучать достатньо привабливо, аби зголоситися заради цього вбивати.

Ще у вересні кубинський посол у Росії заявляв, що добровольцям, які самі вирішують записатися до російської армії, Гавана не заважає. Однак протягом доби офіційна Куба спростувала цю заяву, будь-якої своєї участі в російській агресії проти України вона не визнає.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Непальці й кубинці в російській формі! РФ вербує іноземних десантників!

Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомив, що росіяни намагаються залучити громадян Куби для участі в збройній агресії проти України. Завербовано вже понад 100 громадян.

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