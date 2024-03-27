Чому ІД вибрала Росію за цль і чи є можливість нових терактів у РФ – відповідь Невзорова

Він припускає, що просто з усіх країн зараз Росія для ІДІЛ є "найбільш ласим шматочком".

Диктатор Путін та його режим не здатний забезпечити нічию безпеку, крім власної. І тому ІДІЛ обрала Росію як ціль для свого теракту.

Таку думку висловив у розмові з журналісткою ТСН Марією Васильєвою заявив російський опозиціонер та публіцист Олександр Невзоров, який одержав українське громадянство.

"Точного знання у нас немає. Ми бачимо, що до всіх розумних і нерозумних версій додаються всі види конспірології", — розмірковує Невзоров.

Він припускає, що просто з усіх країн зараз Росія для ІДІЛ є "найбільш ласим шматочком".

"Бо ось ця деградація служб безпеки, деградація тих, хто міг би і повинен був би такі речі негайно нейтралізувати, надто очевидна для всіх... Можливо, ІДІЛ обрала саме Росію за її виняткову легкість, легкість її поразки", — вважає російський. опозиціонер.

За його словами, незважаючи на те, що Путін мріяв створити квазіполіцейську державу та декларував себе як головного захисника країни, населення, дітей та жінок від терористів, він не зробив нічого для захисту росіян.

"Просто він не вміє цього робити і його, щиро кажучи, ніколи нічия безпека, крім його власної, не турбувала", — підсумував Невзоров.

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Нагадаємо, що 22 березня у підмосковному Красногорську у концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". У РФ повідомили, що жертвами атаки стали 140 людей. Частина з них загинула від вогнепальних поранень, частина під час пожежі.

"Ісламська держава" заявила про відповідальність за напад. Це підтверджують Сполучені Штати та спецслужби інших західних країн. За інформацією Reuters, за терактом у "Крокус Сіті" стоїть ІДІЛ-К.

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