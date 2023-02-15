Чому іноземців закликають негайно виїжджати з РФ та Білорусі: відповідь експерта

Країни ЄС, а кож США закликають своїх громадян виїхати з Росії та Білорусі. Це може бути наслідком обмеження будь яких сухопутних чи повітряних коридорів з країнами диктаторських режимів.

Польща, як країна ЄС, яка межує з Білоруссю, закрила майже всі сухопутні пункти пропуску з РБ. Таким чином, можливість європейців виїхати з Білорусі та Росії дедалі обмежується, тому доцільно попередити про це громадян ЄС і США.

Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив військовий експерт Сергій Грабський.

"Загроза з Білорусі існує перманентно. Я б звернув увагу на те, що Польща, як країна Євросоюзу, закрила кілька прикордонних переходів на польсько-булоруському кордоні, залишивши один перехід. Навіть об'єктивно без будь-яких загроз можливість виїхати з країни через сухопутні коридори значно зменшилася", - зазначив він.

Грабський зауважив, що Білорусь має дуже обмежену кількість польотів до інших країн, окрім Росії. Тому сьогодні можливість евакуації громадян ЄС значно обмежується.

"Куди їхати? В Москву? Наражати себе на небезпеку? Навіщо? Там, здається, потрібно оформлювати виїзну візу чи щось таке - це додаткові труднощі. Тому з точки зору здорового глузду будь-яка країна Євросоюзу має сказати своїм громадянам: "Шановні друзі, можливість вашої евакуації значно обмежується. Ми рекомендуємо вам залишити ці країни, тому що вам нічого там робити", - переконаний експерт.

Однак, за словами Грабського, ситуація зі США дещо інша. Сьогодні громадян Сполучених Штатів у Росії переслідують.

"З питанням Сполучених Штатів там є проблеми з переслідуванням громадян США. І це може створити певні проблеми. Державний департамент США хотів би зменшити вірогідність залучення до якихось процесів, де постане питання примітивного торгу", - вважає експерт.

За його словами, Франція, яка також закликала своїх громадян не їхати до Білорусі, просто "йде попереду".

"Можливо, й інші країни якимись іншими шляхами попереджають своїх громадян щодо доцільності покинути територію вказаної держави. Тому що вони (РБ і РФ - ред.) стають все більш і більш ізольованими. І мати таку кількість громадян вільних країн на території диктаторських режимів - недоцільно", - переконаний експерт.

Грабський додав, що наразі не можна говорити, що в Білорусі створюється ситуація негайної ескалації. Однак зроблено всі кроки, які свідчать про те, що територія Білорусі може бути використана для проведення якоїсь наступальної операції.

"Але для цього потрібно щонайменше кілька місяців за певних чинників, які ми поки що не відслідковуємо", - зазначив Грабський.

Нагадаємо, посольство США в Москві закликало американських громадян негайно залишити територію Росії. Також дипломати порадили не в'їжджати на територію РФ через непередбачувані наслідки вторгнення до України.

Своєю чергою, Канада також закликала своїх громадян негайно виїхати з Білорусі. У МЗС країни пояснили, що небезпека може статися через вибіркове правосуддя та війну Росії проти України.

Читайте також: